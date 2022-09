Aluno entrou em Medicina na Católica por ser descendente de um benemérito da universidade?

Entornointeligente.com /

A frase Resultado de uma candidatura ao Mestrado Integrado em Medicina na Universidade Católica Portuguesa (UCP) foi partilhado nas redes sociais.

Foto UCP O contexto Nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais, particularmente no Twitter e no Reddit, a imagem do resultado da uma candidatura ao Mestrado Integrado em Medicina na Universidade Católica Portuguesa, o primeiro mestrado integrado em Medicina no ensino privado e que teve início no passado ano lectivo.

A lista dos resultados foi divulgada pela Universidade Católica Portuguesa (UCP) e, nas últimas páginas, constam os resultados dos candidatos dos contingentes especiais, entre estes os praticantes desportivos de alto rendimento, os estudantes estrangeiros e um aluno que foi admitido por fazer parte do contingente de «descendente em linha recta de beneméritos insignes». Este candidato foi admitido apesar de ter uma média inferior a outros concorrentes, que ficaram em lista de esperar pela sua admissão ser «condicionada à existência de vagas». O aluno em causa teve uma média de 158.1, enquanto o primeiro candidato que ficou em lista de espera teve uma média de 168.8, um valor acima. Atrás do candidato admitido neste contingente especial ficaram 19 concorrentes com médias superiores, segundo mostra a lista de colocações.

Os factos Segundo o regulamento da UCP , consultado pelo PÚBLICO, a universidade «reserva quotas especiais (vagas supranumerárias) para cada curso, conforme o despacho em vigor, destinadas aos candidatos que, reunindo as condições gerais de acesso, sejam: filhos de colaboradores permanentes da Universidade Católica Portuguesa em regime de tempo integral; filhos ou netos de beneméritos insignes da universidade», entre outros casos.

É ainda dito, na página da universidade, que tanto os descendentes em linha recta de colaboradores permanentes como os descendentes em linha recta de beneméritos insignes da universidade têm de se candidatar durante a vida do próprio. «Os colaboradores permanentes abrangem funcionários do quadro e docentes em regime de dedicação plena ou regime de tempo integral. Consideram-se beneméritos insignes aqueles que tenham sido reconhecidos como tal pelo Conselho Superior da Universidade», lê-se ainda no regulamento.

Ainda de acordo com a Católica, as vagas só serão preenchidas «no caso de os candidatos elegíveis para as quotas especiais não serem admitidos através do regime geral». O PÚBLICO tentou contactar a UCP para obter mais esclarecimentos e aguarda resposta.

Em resumo É, pois, verdade, que o aluno foi admitido através de um contingente de «descendente em linha recta de beneméritos insignes», apesar de ter uma média inferior a outros candidatos.

