Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Anitta no VMA PANCs Rock in Rio Aluna de academia em shopping de luxo de SP relata agressão de empresário: 'Ele falou: ‘Vou cuspir em você porque você merece’ Empresário, que gosta de se exibir com armas e carros esportivos, está sendo acusado de perseguir e ameaçar mulheres. Fantástico teve acesso a vídeo em que aluna da academia é agredida por ele. Por Fantástico

28/08/2022 23h23 Atualizado 29/08/2022

Aluna de academia em shopping de luxo de SP relata agressão de empresário: ‘Ele falou: ‘Vou cuspir em você porque você merece’

Um empresário está sendo acusado de perseguir e ameaçar mulheres em uma academia de ginástica, que fica num shopping de luxo, em São Paulo . Ele gosta de se exibir com armas e carros esportivos e tem um histórico de mau comportamento. O Fantástico teve acesso a um vídeo em que uma aluna da academia é agredida pelo empresário.

Na noite de 3 de agosto, o movimento era pequeno, como mostram as câmeras de segurança do local. Entre os alunos, estavam Helena e Thiago. Ele dava voltas pela sala, sempre passando por Helena.

Valmir Salaro : Naquele dia, como ele estava?

Helena: Ele estava alterado. Estava rodeando muito.

Thiago parou na frente dela e começou uma discussão.

«Ele falou para mim sair de lá. Falei ‘não saio’. E aí ele falou de novo: ‘Sai’. E aí eu falei: ‘Não saio’. Só que eu falei mais alto. E aí ele falou que mulher não gritava com ele», conta Helena.

Dois professores foram até eles.

«Neste momento, ele me deu um empurrão. Além dele empurrar daquela forma, ele foi falando vários palavrões», relata.

Anterior Webstories Próximo Uma aluna e uma professora tentaram proteger helena, sem sucesso, mas Thiago partiu pra cima de todas.

«Ele falou: ‘Vou cuspir em você porque você merece’. E cuspiu em mim», diz.

Thiago e o filho foram embora da academia sem serem incomodados .

«Todo mundo falando: ele é influente, ele tem dinheiro, não vai acontecer nada», conta uma testemunha.

É a vida que o empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos, expõe nas redes sociais. Ele posta vídeos dirigindo carros esportivos a mais de 300 km/h .

A academia Bodytech disse, em nota, que «prestou apoio à vítima, está colaborando com as autoridades e repudia atos de violência».

O shopping Iguatemi afirma que «prestou total assistência à vítima» e que também «repudia qualquer tipo de violência».

Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que «os casos envolvendo Thiago estão sendo investigados pela décima quinta delegacia de polícia, que apura os crimes de lesão corporal e injúria».

O advogado de Thiago nega, em nota, as abordagens indesejadas a alunas da academia.

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com