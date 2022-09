Alumnos recelosos regresan a las aulas de escuela de Uvalde tras tres meses de la masacre

Entornointeligente.com /

NotiGlobo.- Este martes los alumnos de la primera Robb, en Uvalde, Texas (Estados Unidos) regresaron recelosos a las aulas del centro educativos tras más de un mes de retraso para instalar medidas de seguridad, que no tuvieron en mayo los 19 estudiantes y las dos maestras que murieron en manos de un tirador.

La implementación de seguridad estuvo a cargo del Distrito Escolar Independiente, Consolidado de Uvalde (CISD) y la Agencia de Educación de Texas , todos ellos realizaron el diagnóstico, el cual condujo a diversos cambios que incluyen elevadas cercas alrededor de los planteles, nuevas cámaras de vigilancia y patrullaje policial de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Sin embargo, para l os familiares de las víctimas asesinadas o heridas en la Primaria Robb por Salvador Ramos , de 18 años, las medidas parecen insuficientes.

«Todo eso no va a hacer que la gente se sienta segura. Pueden contratar a 10 o 15 policías y no hará la diferencia. La gente no se siente segura en Uvalde», dijo Vincent Salazar, abuelo de una de las víctimas.

Hasta el momento no han informado de una cifra exacta de la cantidad de niños que fueron inscritos en esta escuela.

