Altuve superó marca de Ronald Acuña en las Grandes Ligas

José Altuve superó la marca de jonrones de Ronald Acuña en la jornada de este domingo de las Grandes Ligas. El venezolano abrió el marcador para los Astros de Houston en su primer turno al bate.

Con la hazaña, Altuve acumula nueve jonrones en su primer turno, mientras que Ronald Acuña se quedó atrás con ocho vuelacercas conectados al iniciar los partidos, un hito que alcanzó en la temporada 2019.

El jonrón de Altuve es su número 19 en lo que va de temporada.

Con su vuelacercas contribuyó a que su equipo se impusiera 8-5 sobre los Marineros de Seattle que tenían una racha de 14 victorias consecutivas.

El dominicano Jeremy Peña también consiguió un jonrón para los Astros, en tanto que el mexicano Abraham Toro mandó también la pelota fuera del parque por los Marineros.

Orioles 0-6 Yanquis 37 jonrones lleva ya Aaron Judge, espectacular con el bate en este curso y que con su vuelacercas de dos carreras este domingo puso su granito de arena en la victoria de los Yankees de Nueva York a domicilio contra los Orioles de Baltimore.

El cubano Néstor Cortés (8-3) se llevó la victoria por los de Nueva York con siete ponchados y ninguna carrera concedida en seis episodios sobre el montículo.

Medias Rojas 4-8 Azulejos Todavía con el impulso de su histórica paliza del viernes (5-28), los Azulejos de Toronto volvieron a ganar a los Medias Rojas. El equipo barrió así su serie de tres encuentros en el Fenway Park de Boston.

El dominicano Raimel Tapia se lució en el ataque de los Azulejos con cuatro carreras impulsadas, una anotada y tres hits mientras que su compatriota Brayan Bello (0-2) se quedó la derrota por los Medias Rojas con cinco carreras permitidas en los cuatro primeros episodios del juego.

Dodgers 7-4 Gigantes Después de celebrar el All-Star en su casa, el Dodger Stadium, los Dodgers de Los Ángeles todavía no conocen la derrota y sumaron su cuarta victoria seguida para barrer a sus rivales y vecinos californianos de los Gigantes de San Francisco.

Con el juego empatado 4-4, los Dodgers sacudieron a los Gigantes en el séptimo episodio con tres carreras anotadas por Freddie Freeman, Jake Lamb y Max Muncy.

Filis 3-4 Cachorros Dos jonrones consiguió este domingo el brasileño Yan Gomes, que guió a los Cachorros a encadenar su tercer triunfo consecutivo y a barrer de este modo la serie de tres juegos ante los Filis de Filadelfia.

El puertorriqueño Nelson Velázquez también sacó la pelota fuera del parque por los Cachorros mientras que el dominicano Christopher Morel empujó la única carrera de los de Chicago que no llegó por jonrón.

Otros resultados del domingo: Bravos 1-9 Angelinos

Piratas 5-6 Marlins

Tigres 1-9 Mellizos

Rojos 6-3 Cardenales

Medias Blancas 6-3 Guardianes

Cerveceros 10-9 Rockies

Reales 4-2 Rays

Atléticos 8-11 Rangers

Diamondbacks 3-4 Nacionales

Metros 8-5 Padres.

