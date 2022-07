Entornointeligente.com /

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Alto risco de violência política faz candidatos à presidência mudarem formatos de campanha Presidente do fórum de segurança pública e professor da FGV avalia que eleição deste ano será «a mais complexa no quesito segurança». Por g1

22/07/2022 05h00 Atualizado 22/07/2022

O Partido dos Trabalhadores, (PT) e a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) fazem convenção para formalizar a candidatura da chapa Lula Alckmin para registro na Justiça Eleitoral, nesta quinta feira, (21) em São Paulo, sem a presença do Ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, (PT) e Geraldo Alckmin, (PSB) que cumprem agenda em Pernambuco.

O PT e a federação partidária Brasil da Esperança oficializaram nesta quinta a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais. O evento aconteceu em um hotel no centro da capital paulista sem a presença do candidato, que estava em Pernambuco.

A mudança no formato de lançamento da candidatura tem a ver com o 'risco muito alto' de violência política nessas eleições. É o que explica o presidente do Fórum de Segurança Pública e professor da FGV Renato Sergio de Lima em entrevista à Renata Lo Prete. Pra ele, a eleição deste ano «será a mais complexa no quesito segurança.»

«Em geral, o que que a gente tem percebido é que os candidatos estão fazendo atividades internas dentro de ambientes mais controlados. E quando vão para a rua estão montando os aparatos de segurança muito maiores», explica.

Os casos de violência escalam em frequência e gravidade. No mais recente, um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) assassinou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Agora, com a temporada de convenções partidárias, entra em cena a Polícia Federal, que passa a ser responsável pela proteção dos candidatos ao Planalto.

Ouça a entrevista completa no podcast O Assunto.

