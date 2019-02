Alto funcionario de EEUU: Descartar uso de la fuerza en Venezuela “sería irresponsable”

Entornointeligente.com /

Un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump consideró el martes “irresponsable” descartar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro, a quien tildó de “dictador”.

“S ería irresponsable que el gobierno de Estados Unidos descartara el uso de las fuerzas militares”, dijo el funcionario durante una audioconferencia con periodistas bajo condición de anonimato.

La fuente se pronunció desde Bogotá, lugar al que viajó el lunes junto al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, para participar en una reunión del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela que se encuentra sacudida desde hace un mes, después de la juramentación de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países.

La cita del bloque regional, creado en 2017 por una docena de naciones latinoamericanas y Canadá para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana, concluyó con una declaración que excluye la opción militar.

“Respetamos obviamente la postura del Grupo de Lima y son importantes aliados nuestros, particularmente en la vía diplomática pero Estados Unidos no es miembro del Grupo de Lima, somos observadores”, dijo el alto funcionario estadounidense.

No obstante, añadió que “en cuestiones del uso de fuerza militar eso es netamente una decisión del presidente y del gobierno de Estados Unidos. Son dos cosas separadas”.

El funcionario reiteró que la alternativa militar en Venezuela es algo que Trump “ha dejado muy en claro” y destacó que Pence planteó ante el Grupo de Lima que la Casa Blanca considera “absolutamente” todas las posibilidades para resolver la crisis.

Quienes reconocen la autoridad de Guaidó impulsan la partida de Maduro, cuya reelección consideran ilegítima, y apoyan los esfuerzos de instalar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.

“Mientras seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, confiamos en una transición pacífica a la democracia. Sin embargo, el presidente Trump ha dejado en claro que están todas las opciones sobre la mesa”, dijo Pence el lunes en Bogotá.

Con respecto a la postura del mandatario venezolano, el funcionario aseguró que “si yo fuera Maduro, no dormiría tranquilo, no confiaría en quienes me rodean. Si quiere dormir tranquilo debe irse a Rusia o a un país amigo. En Caracas no está durmiendo seguro”.

Asimismo, amenazó diciendo que si “Maduro le hace daño a Guaidó o a su familia sería la peor decisión que podría tomar, y diría, la última decisión que tomaría Maduro”.

Sin embargo, resaltó que el gobierno de Estados Unidos esta dispuesto a “escuchar a cualquier persona del grupo de Maduro que quiera hablar sobre el cómo, cuándo y dónde, la oferta es sobre los detalles de su partida. Es la única conversación que tendremos con esos individuos” .

“Recalcamos a la alta jerarquía militar de Venezuela, sancionada por EEUU, que si ellos trabajan para la democracia, estamos dispuestos a eliminar las sanciones contra ellos”, agregó.

Con información de AFP.

LINK ORIGINAL: El Estimulo

Entornointeligente.com