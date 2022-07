Altas temperaturas mudam festival. E o DN tem um arquivo que é «tesouro nacional»

Entornointeligente.com /

Aviso de calor e o primeiro alerta para «mal comportados»

A falta de limpeza dos campos potencia o surgimento de fogos.

© JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Com a divulgação das previsões meteorológicas para a semana — que mostravam o perigo que vinha por aí – surgiram de imediato os primeiros alertas para as altas temperaturas e o seu efeito no país. Entre os avisos habituais para os cuidados a ter nestes momentos de altas temperaturas, o governo decidiu «bater» em dois pontos: mais de 50% dos fogos surgem por negligência das pessoas e estas não respeitam as regras. Claro que ninguém — seja o Estado que deixa as suas matas quase abandonadas, sejam os particulares – assume responsabilidades. Ou seja, anda toda a gente a «portar-se mal» e, depois quando arde, culpam-se os bombeiros que demoram a chegar.

Subscrever DOMINGO Sri Lanka colapsa e o presidente foge para as Maldivas

A insatisfação da população no Sri Lanka ficou demonstrada com a invasão do palácio presidencial.

© EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Não tem merecido grandes notícias por cá, mas há um país no Oceano Índico a sul da Índia que colapsou. No Sri Lanka (que já se chamou Ceilão) as dificuldades da população com a falta de energia elétrica e a incapacidade do governo em pagar importações de bens essenciais para os mais de 20 milhões de habitantes levaram à contestação ao governo. Resultado: uma invasão do palácio presidencial. Perante os protestos, o presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu do país e está nas Maldivas. O primeiro-ministro assumiu a liderança, mas também não colhe o apoio da população. Os desenvolvimentos são de seguir com atenção.

SEGUNDA-FEIRA A imagem histórica que vale 13 mil milhões de anos

Uma das imagens enviada pelo Telescópio James Webb.

© NASA, ESA, CSA, and STSc

Este foi um dia «histórico» que será recordado como aquele em que a NASA divulgou a imagem das primeiras galáxias formadas logo após o Big Bang (teoria sobre o início do Universo há 14 mil milhões de anos). Uma foto enviada pelo Telescópio James Webb, seis meses depois de ter sido lançado, mostrou a «imagem infravermelha mais profunda e clara já captada do Universo», como fez questão de sublinhar a agência espacial norte-americana. O momento divulgado refere-se ao aglomerado de galáxias SMACS 0723, que, estando em primeiro plano, ampliam e distorcem a luz dos objetos que surgem atrás. É caso para recordar uma frase célebre do Capitão Kirk, da Enterprise: «Espaço, a última fronteira». Acrescente-se: está cada vez mais «perto».

TERÇA-FEIRA Mudar para não perder mais um ano de festivais

Luís Montez reconheceu que era preferível desmontar a estrutura do Meco e levar o Super Bock /Super Rock para a Altice Arena do que não ter o festival.

© Rita Chantre / Global Imagens

«Tenho de respeitar a lei. É preferível deslocalizar do que cancelar». A frase de Luís Montez, promotor do Festival Super / Bock Super Rock, após ter sido decidido que o evento agendado para o Meco (Sesimbra) ia passar para a Altice Arena (Lisboa), mostra uma resignação misturada com a análise financeira que por estes dias tem sido apanágio de quem apostava no verão para, finalmente, ter retorno financeiro que permita mitigar os prejuízos de dois anos de pandemia sem espetáculos. Com as temperaturas a subir dramaticamente e o perigo de incêndio a aumentar, a mudança — tal como aconteceu também com o acampamento da Concentração Motard de Faro — foi a opção mais lógica e segura. Isto apesar da contestação legítima de quem já fazia contas ao que poderia ganhar nos dias dos festivais. O problema é que, se surgisse um grande incêndio, como seria a reação dessas pessoas?

QUARTA-FEIRA Os sustos, a negligência e a falta de limpeza

Palmela, tal como Leiria, foram dois dos pontos em que os incêndios colocaram em perigo populações.

© André Luís Alves / Global Imagens

Todos os anos há avisos para a necessidade de limpar as zonas junto às casas e quando se aproximam dias de temperaturas elevadas as autoridades redobram os alertas para a proibição de se fazer queimadas e os cuidados a ter para evitar fogos. Mas todos os anos populações, zonas florestais e áreas verdes sofrem com fogos. Os bombeiros não chegam para todas as ocorrências e este ano até a falta de água prejudicou o combate. Há falta de planeamento? Talvez. Mas há igualmente negligência das pessoas (mais de 50% dos fogos têm essa origem). E falta das autoridades que não fiscalizam o cumprimento da legislação.

QUINTA-FEIRA O DN é notícia: arquivo considerado «tesouro nacional»

O património arquivístico do DN é agora um «tesouro nacional».

© Paulo Spranger/Global Imagens

A história do DN está agora mais protegida. Desde este 14 de julho o seu arquivo passou a ser considerado»tesouro nacional», um marco para este jornal que vê assim reconhecida a importância do seu espólio documental e fotográfico. A proposta partiu do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e o Conselho de Ministros aprovou-a. Chegou assim ao fim o processo iniciado em 2020 por um grupo de personalidades do qual fizeram parte, por exemplo, os ex-presidentes da República, Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, e nomes como José Pacheco Pereira, Fernando Rosas ou Irene Pimentel. Fica assim protegido o arquivo do jornal desde 29 de dezembro de 1864 até 2003. Uma boa notícia, sem dúvida.

SEXTA-FEIRA Joe Biden promete 100 milhões a palestinianos e visita país que já foi «pária»

O presidente dos EUA Joe Biden e o presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas.

© EPA/MOHAMAD TOROKMAN / POOL

Um discurso diplomático, com o anúncio de um apoio de 100 milhões de euros para os hospitais e a defesa de um Estado palestiniano ao lado de Israel, marcou a passagem do presidente dos EUA por Jerusalém. Joe Biden ouviu ainda pedidos para a abertura do consulado dos Estados Unidos para Assuntos Palestinianos em Jerusalém oriental, aos quais não respondeu. Nesta viagem que está a ter pelo Médio Oriente, o governante ainda foi à Arábia Saudita — país que já considerou pária, depois de ser conhecido o envolvimento do príncipe herdeiro na morte de Jamal Khashoggi — reunir com Mohammed bin Salman, o que foi muito criticado. Mas, a procura de uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita e a necessidade de mais petróleo no mercado devido às sanções impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia fazem esquecer muitas convicções.

