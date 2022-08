Alta Velocità, ripristinato il servizio ferroviario tra Madrid e Barcellona

Entornointeligente.com /

MADRID –La circolazione dell’alta velocità nel tratto ferroviario Madrid-Figueres – che coinvolge anche Barcellona – è stata ripristinata. Torna la normalità, anche se assai lentamente, dopo l’interruzione di oltre quattro ore provocate dal furto di un cavo di fibra ottica. Il furto è avvenuto nella tratta tra L’Arboc (Tarragona) e Figueres (Girona). Nonostante l’impegno del personale per riparare il danno, il ritardo è stato enorme e ha provocato disagi alle migliaia di passeggeri che attendevano nelle stazioni di Madrid e Barcellona.

Stando alle autorità competenti, un giovane di 19 anni, di cui ancora non è stato reso noto il nome, avrebbe rubato circa 600 metri di fibra ottica e provocato l’interruzione del servizio dei treni che collegano la capitale con la Catalogna (AVE, AVLO e OUIGO).

Il responsabile del furto è stato sorpreso in un’area prossima alla linea ferroviaria e fermato dai Mossos d’Esquadra. Il giovane si sarebbe resistito all’arresto.

Stando a quanto comunicato da Renfe ai mass-media, il servizio ferroviario è stato ripristinato e la normalità tornerà progressivamente. Sono previsti ritardi di varie ore nella ricollocazione dei passeggeri nei treni di linea.

Nella stazione di Atocha (Madrid) come in quella di Sants (Barcellona) sono ancora migliaia i passeggeri che attendono di poter prendere un treno per dirigersi ai loro destini. Alcuni hanno ottenuto il rimborso ed ora sperano di recarsi poter recarsi a Madrid o a Barcellona in aereo o in pullman.

Redazione Madrid

La Voce d Italia

