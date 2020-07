Alta nas ações da Tesla pode tornar Elon Musk US$ 1,8 bilhão mais rico

Entornointeligente.com /

NOVA YORK – O recente rali das ações da Tesla está aproximando o presidente-executivo da companhia, Elon Musk, de um bônus que potencialmente vale US$ 1,8 bilhão, que seria o segundo em apenas dois meses.

Alimentadas por vendas mais fortes do que o esperado, as ações da Tesla subiram mais de 40% nos últimos sete pregões, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 259 bilhões. Mais importante para as finanças pessoais de Musk, a capitalização de mercado média de seis meses da Tesla atingiu um recorde de US$ 138 bilhões.

Atingir o valor de mercado médio de US$ 150 bilhões em seis meses desencadeará a aquisição da segunda das 12 parcelas de opções concedidas ao bilionário para comprar ações da Tesla como parte de seu pacote de pagamentos de 2018.

No início de maio, a primeira parcela de Musk foi investida após o valor de mercado médio de seis meses da Tesla atingir US$ 100 bilhões

Musk já alcançou metas relacionadas ao crescimento financeiro da Tesla que também são necessárias para adquirir a parcela de opções que se aproxima.

Cada parcela oferece a Musk a opção de comprar 1,69 milhão de ações da Tesla por US$ 350,02 cada. No preço atual das ações de Tesla, de US$ 1.397, Musk teoricamente seria capaz de vender as ações relacionadas à parcela de maio e à seguinte com um lucro combinado de mais de US$ 3,5 bilhões, ou quase US$ 1,8 bilhão.

A ação da Tesla acumulou ganho de 500% no ano passado, à medida que a empresa aumentou as vendas do sedã Model 3.

Musk, que também é o controlador majoritário e presidente-executivo da SpaceX, não recebe salário, apenas as opções em seu pacote de remuneração. Um pagamento total de todas as parcelas superaria qualquer coisa anteriormente concedida aos executivos dos EUA.

PUBLICIDADE Quando Tesla revelou o pacote de remuneração de Musk, ele disse que, teoricamente, poderia conseguir até US$ 55,8 bilhões se nenhuma nova ação fosse emitida. No entanto, a Tesla emitiu ações para compensar os funcionários e também vendeu ações em ofertas secundárias, incluindo uma venda de ações de US$ 2 bilhões em fevereiro.

Sucesso na China A presença da Tesla no mercado chinês ilustra o bom momento vivido pela companhia. Sua fábrica instalada em Xangai está operando há apenas seis meses, oferecendo o sedã Model 3 no país oriental. Desde então, três empresas do setor fecharam as portas: Byton, Bordrin Motors e Jiangsu Saleen Automotive Technology.

Essas empresas foram vítimas da queda na demanda por causa da guerra comercial com os EUA e do coronavírus, além da redução dos incentivos oferecidos pelo governo devido à pandemia e a entrada da Tesla. Segundo a China Passenger Car Association, a empresa de Musk já abocanhou um quarto do mercado de veículos elétricos na China.

