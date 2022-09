Alta costura para la Miss Bolivia Universo

Entornointeligente.com /

Fernanda Pavisic continúa con su proceso de preparación de cara al Miss Universo y poco a poco también va recibiendo los vestidos que lucirá en las actividades del concurso de belleza. En esta ocasión, el diseñador Pedro Fedora presenta su vestido, elaborado con tul licrado, con apliques de encaje acolchonado en color dorado y con un bordado de cristales swaroski tornasolados. El estilo de la prenda es sirena con cola y manga larga. Este vestido, de acuerdo a lo que se prevé, será usado en una cena de gala en el marco de las actividades del Miss Universo. Fedora demoró tres meses en confeccionar el vestido.

Preparación La representante boliviana en el concurso internacional contó a OH! que está «aprendiendo mucho» «Estoy trabajando física y emocionalmente. Por otro lado, realizando varias entrevistas y reforzando mi oratoria. Actualmente, me encuentro pasando clases para perfeccionar mi pasarela con un instructor internacional que llegó de Brasil, practicando inglés, estudiando sobre diferentes temas de la actualidad, pero sobre todo estoy trabajando arduamente con mi proyecto social que está enfocado en recaudar fondos para los niños con labio y paladar hendido», afirmó. Pavisic no oculta su emoción y afirma en que vivirá una experiencia «maravillosa». «No solo porque conoceré a muchas candidatas de diferentes países y culturas, sino también porque quiero compartir con ellas lo maravilloso que es mi país y mi ciudad en especial», añadió. Para la representante haberse coronado como la mujer más bella de Bolivia, luego de 14 años, es un orgullo y además considera que es un «honor» haberle devuelto la corona a Cochabamba. «Mi objetivo en este concurso es mostrar el lado humano de una miss, ser auténtica y compartir con el mundo mi experiencia y ser una inspiración para otras jóvenes que sueñan con representar a su país en un certamen, así también que se sientan orgullosas de quienes son y del país al que representan. Bolivia es un país maravilloso y eso quiero contarle al mundo», sostuvo. La Miss Bolivia Universo destacó el apoyo de talentosos diseñadores bolivianos y extranjeros, al recibir atuendos que lucirá en las actividades del concurso. Por último, sobre el traje típico señaló que aún no está definido, pero adelantó que quiere que se represente la «riqueza cultural y folklórica de Bolivia».

