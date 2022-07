Alsa Todi Metropolitana de Lisboa assina acordo com sindicatos dos transportes

Entornointeligente.com /

A empresa de transportes Alsa Todi, que opera na área 4 da Carris Metropolitana assinou, após período de negociações, um Acordo de Empresa com as Organizações Representativas dos Trabalhadores, como a FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, o SITRA – Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e o SNMOT – Sindicato Nacional dos Motoristas.

O documento é válido até ao final de 2026, e vai abranger os cerca de 400 trabalhadores da empresa.

A possibilidade de adesão a um sistema de folgas rotativas; um seguro de acidente de trabalho, no país e no estrangeiro, que contempla não só o período em funções, mas também as deslocações de ida e regresso do trabalho; a existência de um Seguro de Saúde proposto pela empresa, voluntário e partilhado, em que a Alsa Todi suporta 75% do valor anual desse seguro e o trabalhador os restantes 25%, são apenas alguns exemplos das cláusulas do acordo.

O documento prevê ainda a criação de um Prémio de Assiduidade, que poderá traduzir-se em até mais três dias úteis de férias, a juntar aos 22 dias previstos na lei; os trabalhadores terão direito a formação contínua, mediante ações desenvolvidas na empresa ou a concessão de tempo para frequência de formação, por iniciativa do trabalhador, e a empresa fica ainda obrigada a suportar os custos com a renovação da carta de condução, a carta de qualificação de motorista (CQM), do certificado de aptidão para motorista (CAM), do certificado de transporte coletivo de crianças (TCC) e do cartão de tacógrafo digital.

Este é um «momento de extrema importância, não só para a empresa e para os trabalhadores, mas também para dar continuidade à nossa missão, de garantir aos passageiros da Alsa Todi o melhor serviço que se pode oferecer, em matéria de transportes, com qualidade e que dê resposta às suas necessidades», considera Juan Gomez Piña, Diretor Geral da Alsa Todi.

Sublinhe-se que a Alsa Todi opera na área 4, da Carris Metropolitana, que abrange os concelhos de Alcochete; Barreiro; Moita; Montijo; Palmela e Setúbal.

