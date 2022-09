Alrededor de $100 cuesta el equipamiento escolar

Entornointeligente.com /

A poco menos de dos semana de reiniciarse las clases todo el mercado de uniformes e implementos escolares apenas va cobrando bríos, cuando se supone que ya de un mes atrás el mismo debería estar en plena actividad, de acuerdo con lo reportado por los comerciantes de esos rubros, situación que ellos esperan se reponga en pleno comienzo del periodo educativo, reseña La Nación de Táchira.

La proverbial precaución de los padres, de tener ya preparado lo estipulado en las listas escolares, y la pinta nueva para que los muchachos arranquen un nuevo periodo académico con entusiasmo, al parecer no aplica este año entre todos ellos.

–Yo me he descuidado en tenerle las cosas a tiempo a mi hijo, pero la falta de dinero, y el no saber realmente si las clases en la educación pública se inician comenzando octubre o no, me tiene un poco parada en eso—afirmó Sara Montilva madre de familia de dos niños en segundo y sexto grado de primaria respectivamente.

Sea cual sea el rubro, septiembre no ha cubierto las expectativas de los comerciantes, y una parte de la atención a la mermada clientela, ha sido para responder sus inquietudes respecto a los precios. Lo que si es cierto es que los padres no compraran en el primer lugar al que entren, sin antes hacer la respectiva comparación de precios y calidad en varios lugares.

–Ha estado graneadito. Hemos tratado de mantener los precios, y dar facilidades de repente apartados, créditos, porque sabemos que a la gente no le queda fácil—afirmó la vendedora de una papelería, quien se reservó su nombre.

