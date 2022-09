Alpine: «Fernando Alonso se va a un equipo que es noveno»

Entornointeligente.com /

E n Alpine siguen bastante dolidos con la marcha de Fernando Alonso . El bicampeón mundial de F1 optó por el proyecto de Aston Martin por varias razones. Le ofrecían un contrato de larga duración y, además, el proyecto deportivo del equipo de Lawrence Stroll le resultaba más atractivo.

Ahora, Laurent Rossi , CEO del cuadro de Enstone, ha salido a dar explicaciones de por qué no han podido retener al ’14’. «No pudimos comprometernos para más de dos aáos porque con Piastri teníamos una opción de más de tres aáos. A largo plazo, siempre tuvimos claro que teníamos que centrarnos en el futuro y el futuro se llamaba Oscar. Le ofrecimos a Fernando lo máximo que pudimos. Eso era un contrato de un aáo más uno. Queríamos mantener al hombre del presente y asegurar al hombre del futuro «, enfatiza el director ejecutivo, en declaraciones recogidas por ‘Auto Motor und Sport’. El problema para los galos es que Piastri tampoco ha querido seguir con ellos (ha fichado por McLaren), pero esa es otra historia…

Y, acto seguido, argumenta: «Fernando tiene 41 aáos. En dos cumplirá 43 aáos. La caída puede venir de un aáo a otro a esta edad . Soy responsable de más de 3.000 empleados en Alpine y Luca de Meo más de 240.000 en Renault. No podemos tomar decisiones irracionales que conllevan riesgos. No habría tenido que molestarle la oferta de un aáo más opción a otro. Si hubiera rendido de la misma manera en el primer aáo que hoy, habríamos tirado de la opción. él lo sabía. Sólo puedo suponer que recibió una oferta en otro lugar en mejores términos y decidió hacerlo. Estamos tristes por esto, pero no resentidos. Es su derecho elegir otra cosa . Separamos nuestros caminos por un futuro mejor y sabemos que Fernando hará todo lo posible hasta el final de la temporada».

