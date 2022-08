Alphonso Davies donará sus ganancias de Catar 2022 a la beneficencia

Entornointeligente.com /

El futbolista canadiense, Alphonso Davies, informó que donará todo el dinero que reciba por su participación en el Mundial de Catar 2022 .

En este sentido, el jugador del Bayern de Múnich detalló que los ingresos serán destinados a instituciones benéficas de Canadá.

Según reseñó en sus redes sociales, se trata de un agradecimiento al país que lo recibió junto a su familia desde pequeño y que lo impulsó a cumplir sus sueños en el deporte.

«Canadá nos dio la bienvenida a mí y a mi familia y nos dio la oportunidad de una vida mejor (…) Me permitió vivir mis sueños (…) Es un gran honor jugar para Canadá y quiero retribuir, así que he decidido que donaré las ganancias de la Copa del Mundo de este año a organizaciones benéficas», puntualizó.

Cabe recordar que Davies es oriundo de Ghana, sin embargo se trasladó a la nación norteamericana a temprana edad, junto a su familia, en condición de refugiados. Representa a la selección de Canadá desde 2017 y fue figura en la clasificación del combinado a la próxima Copa del Mundo .

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.

— Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) August 2, 2022

