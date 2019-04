Alonso voló en Texas a 372 km/h

Entornointeligente.com / Una bala ¿naranja? Asturiana. Así lo denominó alguien cuando se ve a Fernando Alonso volando a 372 km/h en el óvalo del Texas Motor Speedway con el McLaren de las 500 Millas de Indianápolis. El comienzo no fue fácil, de hecho tenían pensado empezar a las ocho y media de la mañana y hasta las once no se puso el coche en la pista, a partir de ahí pruebas y más pruebas y algunos problemas sobre todo en las primeras horas, pero después ya por la tarde rodaron con normalidad e incluso el piloto español pudo exprimir el coche hasta cierto punto hasta llegar a velocidades elevadas en el óvalo, según nuestras fuentes.

Estamos hablando de un circuito con un óvalo pequeño, pero con un gran peralte, veinte grados en la curva uno y dos y hasta 24 en las tres y cuatro, esto hace que las sensaciones sean similares al de Indy pero, por otra parte, cuando Alonso regrese al óvalo original habrá que seguir ajustando muchas cosas del coche.

En un principio desde McLaren pensaban trabajar toda la noche para poner el coche a punto y poder empezar cuanto antes, pero el circuito estaba cerrado y no hubo forma de abrirlo, así que tuvieron que posponer el comienzo, aunque después también terminaron más tarde.

En el test apenas hubo como testigos un aficionado español, la televisión oficial de la IndyCar además de mecánicos, ingenieros y personal de McLaren. Top Secret.

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com