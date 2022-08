Alonso Segura: Kurt Burneo respetará independencia del Banco Central de Reserva

Entornointeligente.com /

«No creo que Burneo esté buscando cambiar la dinámica entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Ambas instituciones siempre pueden coordinar mejor respetando la autonomía. Se ha generado ruido de la nada», dijo Segura, quien fue ministro de Economía y Finanzas del entonces presidente Ollanta Humala en la década pasada. Segura sostuvo que el Banco Central probablemente esté llegando a la etapa final de los aumentos de las tasas de interés . «El banco podría aumentar las tasas de interés un par de veces más, pero no más de 100 puntos básicos en total», consideró el economista. «Siempre es útil para un ministro de Finanzas saber lo que está pensando el Banco Central. La idea es cómo ambos armonizan las políticas en el futuro y eso está bien», dijo Segura a Bloomberg News. Afirmó que si Burneo quiere generar confianza, (entonces) él tiene que demostrar que el Gobierno está cambiando de rumbo. Burneo debe modificar algunas decisiones que ha tomado el Gobierno en materia laboral y buscar anular proyectos de ley del Congreso en la Corte Constitucional, particularmente uno que implica miles de millones de soles en gasto público, refirió el economista. «Burneo debe mostrar su fuerza en el gabinete corrigiendo las distorsiones económicas creadas por el Gobierno y el Congreso», indicó finalmente Segura a Bloomberg News. Cabe recordar que en una entrevista el fin de semana pasado, Burneo dijo que coordinar con el Banco Central no implica un riesgo para su autonomía y que el Poder Ejecutivo, seguramente, buscará anular algunos proyectos de ley del Congreso sobre gasto público en la Corte Constitucional . Más en Andina: ?? El profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, Luis Mendiola, te brinda cuatro consejos para que evites caer en la compra de acciones falsas https://t.co/xBY3iU6kZz pic.twitter.com/spC6X1CZiT

