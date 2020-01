Almirantes, administrativos y obreros de la Armada ganarán lo mismo

Entornointeligente.com /

Nombro este componente porque formo parte de la familia naval, orgullosamente me unen fuertes lazos a esta institución militar y lo hago para escribir con propiedad aun cuando también conozco los otros componentes, soy miliciano y presté mis servicios donde hasta el aire olía a Chávez, cuartel Páez pero la Armada es definitivamente otra cosa, yo le puse “el olimpo”, nada más la escuela está ubicada en la Meseta de Mamo donde el paisaje es paradisíaco con nuestro hermoso Mar Caribe enfrente como custodio de sus hijos del mar. Este escrito lo hago a raíz de unas recientes declaraciones, en las que a partir de hoy yo llamo las mas desgraciadas de nuestra historia, hechas por su vocero Aristóbulo Istúriz, asi mismo con minúsculas, muy minúsculas, lo mas minúsculas que puedo escribir, en donde dice este personaje que no merece el calificativo de Venezolano, que no se trata de que si yo estudie y ustedes no, ese según el no es el asunto, el asunto es que profesores, administrativos y obreros ganaremos lo mismo y por tanto yo supongo que para este inmoral eso es socialismo o en su defecto Chavismo, asi mancillan el nombre de mi comandante, quien por ser sus padres maestros jamas hubiese permitido algo así, la igualdad para estos delincuentes se expresa en estos términos, son una verdadera plaga para este país, miren, como uno tiene que ser consecuente entre lo que dice y hace, hace tiempo prometí que al yo cumplir mis 60 años publicaría un libro con todos los secretos que he guardado por muchos años por ser una persona discreta y leal a mis principios, por eso me gane la confianza de mucha gente y se muchas cosas, como lo del libro no es concha de ajo, voy a ir soltando prenda, hasta que lo pueda concluir ( si mi Dios me lo permite, porque el mi padre es el único que puede evitarlo, mas nadie), y lo hago hoy porque de verdad sentí indignación y de pronto pido disculpas porque de repente se me puede salir el patricio que llevo por dentro y por fuera pero de muy buena fuente en su momento me contaron que Elías Jaua entregó su cargo como ministro del poder popular para la educación porque no estuvo dispuesto a hacer lo que esta haciendo este señor y a Maduro no le fue fácil encontrar a alguien pero como nunca falta un c………..dre, bueno, que les puedo decir,en verdad me siento bendecido porque vivo modestamente pero no me falta nada y con honestidad, porque tengo una familia en verdad trabajadora, mis hijos varones trabajan y les va muy bien, mi esposa también es una mujer trabajadora, más los beneficios que obtenemos de una vida de lucha y batalla puedo decir que el gobierno no me ha regalado nada, lo que tengo que reconocer que nos lo han dado, Ah! pero porque ? porque son buenos no, aprendieron muy exquisitamente el arte de la política que no es otra cosa que mentir y robar y cuando hacen algo lo convierten como por arte de magia en un negocio, porque cuando dan 10 es porque bajo cuerda se han robado millones, eso fue así, es así y será así en tanto y cuanto el pueblo no se prepare y tome conciencia, que es lo que quería Chávez pero como deseos no empreñan por eso estamos como estamos.Por eso coloque el titulo y porque Maduro no le aplica la misma a los 4 componentes de la FANB, porque loco come caca y Maduro no es loco, Ah! pero a los maestruchos si verdad, debería darles y darnos vergüenza pero es que ni eso pero usted los escucha en sus discursos de orden en el panteón, moral y luces son nuestras primeras necesidades y que hacen en la realidad 7 dólares pa los maestruchos, que bolas y díganme que Maduro no sabe pues y dígame que es la guerra económica pues y dígame que es el imperio mismo pues, yo te aviso chiruli, aquí nos jodimos pal carajo y punto pero no por culpa de Maduro directamente no, porque después que uno vota pa sacarlo eso es mas difícil que matar un burro a pellizcos, porque después que asumen el poder con el realero loco que hay aquí compran a medio mundo y el que se les ponga muy intenso lo mandan a freir monos y listo, por ejemplo si yo me lanzo una aventura de en el marco de la CRBV y logro que se active la figura del referéndum revocatorio, conseguiré 4 gatos que voten si y hasta allí llega mi buena intensión, mas nada, eso es asi, somos una sociedad de cómplices y nos importa un carajo lo que le pase al de al lado,que nos queda, empujar, empujar, empujar para que cada día se sumen mas que empujen siempre por la via legal hasta que logremos colocar un carajo o una caraja que ponga por lo menos limites tolerables y que para cada quien haya oportunidad según sus esfuerzos y capacidades y cuando exista discapacidad se tomen las medidas correctas, por ejemplo un titulo universitario pasa mas o menos como por 50 materias, fases, tesis, trabajos, mucho tiempo y dinero invertido y un obrero limpia con una hoja de palma de aquí a alla y listo ganamos lo mismo, no mi hermano eso no funciona asi, la igualdad viene dada en que el obrero debe tener beneficios en salud, vivienda,et,etc. Bueno Aristóbulo, si es verdad que tienes dos bolas, hazle lo mismo a los almirantes de la Armada pues y no tengo nada contra los almirantes,al contrario los admiro por su capacidad y estudios y de paso les recuerdo señores almirantes y almirantas, ustedes toditos pasaron por las aulas de un maestro o maestra que ahora estamos siendo maltratados y vosotros que me leeis también, tengan dignidad por Dios. Ahora bien rueda por allí que dentro de las estrategias del gobierno es infiltrar cuadros en las filas enemigas, lo cual puede ser valido, desde esa perspectiva pudiéramos enmarcar la actitud publica de Aristóbulo de andar con la derecha cuando fue gobernador de Anzoátegui, no lo se, pero eso le da derecho si asi hubiese sido, de venir y maltratar así al Magisterio venezolano ?, evidentemente que no, esto comporta toda una política de estado muy influenciados por la formación Cubana de Maduro, que dicho sea de paso también es publico, es mas tengo la certeza de que lo que motivo a mi comandante en la escogencia de Maduro fueron los definitivos consejos de Fidel, a quien consideraba todo un padre y por tanto este debería ser un proyecto a largo plazo, tipo China, en donde polos de desarrollo capitalistas en determinadas zonas del país, financiarían al resto del país socialista, tampoco lo se, es posible pero ni somos el pueblo Cubano que fue el resultado de la sierra maestra, ni tenemos su cultura, ni tenemos su formación y mucho menos su concepción político social, en donde el estado lo controla todo y la mayoría pasa necesidades, somos Venezolanos y estamos en el deber de plantearnos nuestro propio proyecto y eso pasa por una consulta y aprobación popular y no una imposición como ahora, mientras sea así nos tendrán de frente, mi comandante sugirió salarios suficientes no de hambre pero también dijo enfáticamente, MISION DE MISIONES, MISIÓN CRISTO, POBREZA O 2021 y no queremos comiquitas, te queda un tilin Nicolás, ponte las pilas. Si fuesen honestos harían lo siguiente, ustedes se acuerdan cuando todos aquellos que no habían firmado contra el presidente retiraron su firma legalmente ante el CNE e hicieron todo un shows mediático, bueno si aman tanto esta patria como dicen, llamen a todo el pueblo a retirar su apoyo a Nicolás por el CNE y veamos que pasa pues, no tienen cojones pa eso como los tuvo Chávez.Que se midió siempre , hasta el 11 de abril se la jugo con el pueblo, haría lo mismo Nicolás, lo dudo. Dios y Patria hasta la victoria siempre

