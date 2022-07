Almirante Reis: A ciclovia da discórdia que nasceu quando todos estavam em casa

Entornointeligente.com /

A alegada má instalação da ciclovia da Avenida Almirante Reis foi uma das bandeiras da candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa. Depois de avançar, recuos, e de a ciclovia ter sido parcialmente «apagada», tudo se mantém como estava.

Neste momento, a câmara está a receber propostas de alteração à ciclovia. «Uma intervenção sobre o espaço público não pode ignorar as várias dimensões», diz João Rafael Santos, professor de arquitectura da Universidade de Arquitectura de Lisboa. O professor explica que a ciclovia não pode prejudicar o negócio local, nem todas as outras formas de mobilidade que existem na avenida, sendo «quase impossível» que todos os intervenientes fiquem todos satisfeitos com qualquer mudança.

