Almada. Homem baleado no abdómen

Um homem foi este domingo de madrugada atingido por disparos de arma de fogo, na zona do abdómen, no Monte da Caparica, em Almada (Setúbal).

Fonte da GNR disse à agência lusa que o homem ficou ferido na sequência de «disparos com arma de fogo na via pública» e acabou por dar entrada no Hospital Garcia de Orta.

A autoridade foi alertada para a ocorrência por volta das 2h15, tendo se deslocado ao local. Mas, quando chegou, «a vítima já não se encontrava» na zona.

A Polícia Judiciária deslocou-se para o local, estando responsável pela investigação do caso.

