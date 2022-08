Entornointeligente.com /

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Além do golpe da falsa vidente no Rio, relembre outros roubos famosos de obras de arte Quadro de Tarsila de Amaral, estimado em R$ 250 milhões, foi recuperado após roubo planejado pela filha da vítima, diz a polícia. Semana Pop lista outras histórias, como a da 'Mona Lisa'. Por g1

Na quarta-feira (10), a polícia prendeu quatro pessoas suspeitas de dar um golpe que causou R$ 725 milhões de prejuízo, entre pagamentos sob extorsão e quadros roubados, a uma idosa no Rio de Janeiro. Entre elas, estavam a filha da vítima e até uma falsa vidente. Um quadro de Tarsila de Amaral, estimado em R$ 250 milhões, foi recuperado. O Semana Pop deste sábado (13) lembra de outros casos famosos de roubos de arte, como o da «Mona Lisa» e de duas versões de «O grito». Assista ao vídeo acima.

O Semana Pop vai ao ar toda semana, com o resumo do tema que está bombando no mundo do entretenimento. Pode ser sobre música, cinema, games, internet ou só a treta da semana mesmo.

