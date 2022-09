Além da inflação, o que vai marcar este ano político?

Entornointeligente.com /

O próximo ano político tem vários temas em cima da mesa e poderá ser o primeiro depois da pandemia em que a covid-19 não irá marcar a agenda política. Em Outubro, é tempo de olhar para o Orçamento do Estado para o próximo ano. O documento chega ao Parlamento a 10 de Outubro e será o primeiro com o cunho exclusivo do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Depois de o Presidente da República ter chumbado a anterior proposta de lei para a despenalização da eutanásia, o tema vai voltar a ser discutido na Assembleia. A expectativa é que, tal como aconteceu na anterior legislatura, o diploma volte a ser aprovado e novamente enviado para Belém. Este ano, pela primeira vez, existe a possibilidade de o consumo e venda de canábis para fins recreativos ser legalizado.

No campo da administração pública, há seis partidos querem o regresso dos debates quinzenais, que em 2020 passaram a ser mensais. Desde então, o primeiro-ministro tem ido ao Parlamento mês sim, mês não, intercalando a sua presença com a de outro ministro.

Saiba mais:

Guia para receber o apoio de 125 euros, que chegará a 5,8 milhões de pessoas Apoios extraordinários às famílias serão votados no Parlamento no dia 16 Marcelo: Base de cálculo das pensões para o futuro «é que é o problema» Todas as notícias de Política

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com