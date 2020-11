Diseño exclusivo desde el sur de Chile: Entrevista a Felipe Abel, tatuador osornino

Entornointeligente.com /

Felipe Abel es un joven osornino que lleva más de tres año tatuando. Su trabajo tan prolijo y detallista hizo que lo reconocieran a nivel nacional, abriendo su agenda en Santiago y Valdivia. En futuros proyectos nos cuenta que viajar fuera del país es lo más próximo, teniendo invitaciones desde la ciudad de Los Ángeles (California) hasta Berlín (Alemania). Sus diseños realistas, limpios y atemporales son su sello. A continuación los invitamos a leer más detalles de su trabajo.

Gonzalo Morales Divo

-¿De dónde nació la idea de pasar tus ilustraciones a la piel de otras personas como tatuajes ? Nació cuando estaba estudiando Diseño , y ya en el tercer año de la carrera lo que más me gustaba era la ilustración realista, utilizando el menor espacio posible en la hoja y agregando el máximo detalle posible en la figura. En ese entonces no conocía muchos tatuadores pero cuando comencé a investigar y a involucrarme en ello me fascinaba la idea de poder llevar mis ideas a la piel de una manera diferente a lo que habituaba en ese tiempo.

Gonzalo Morales

¿Qué es lo que te inspira? Me inspira la libertad y el control que tengo en todo el proceso. Saber que me levantaré y podré hacer lo que en este momento me motiva es algo que no quiero dejar de tener y lo aprovecho. Quien sabe si en unos años más tendré misma esa libertad y control que tengo en la vida en sí.

Gonzalo Jorge Morales Divo

-Cuéntanos de la técnica que utilizas y ¿cómo la aprendiste? La técnica que realizo se basa en las agujas finas. Solo trabajo en la mayoría de los trabajos con una sola aguja. eso me ayuda a lograr esos detalles pequeños. Aprendí mirando solamente las fotos o videos de los tatuadores como mr.k, dr.woo, o drag tatuadores que son los máximos exponentes de este estilo de trabajo. Ahora, después con el tiempo fui conociendo colegas y aprendí otras técnicas que me sirvieron para mejorar

-¿Qué es lo que más te gusta de tatuar? Lo que más me gusta tatuar es todo lo que tenga el máximo detalle posible, por ejemplo que llegue un cliente y me diga “sabes quiero un paisaje de un atardecer pero que al estar tatuado de la impresión de estar ahí”, y sienta esa presión que debe quedar tal cual. Mis gustos van cambiando; a veces me gusta tatuar paisajes, otras animales o pinturas clásicas. Se me hace más fácil decir lo que no me gusta tatuar, aunque tengo la oportunidad de decidir si aceptar o no una idea

-¿Cómo describirías tu sello o lo que te hace distinto a otros tatuadores? Creo que mi sello se basa en hacer un tatuaje que parezca tan real que no parezca de verdad o en realidad esa es mi meta. Soy diseñador, entonces no tengo un pensamiento tan artístico de generar diseños con mucha conceptualización o ideas locas. Me gusta que una idea se vea limpia, atemporal y funcione. Que no sea llevado a ninguna tendencia visual más que en lo técnico

-¿Trabajas solo con diseños hechos por ti? ¿Tus trabajos son únicos, es decir, no se repiten? Todos los tatuajes que realizo los diseño previamente, no me gusta repetir los mismos diseños porque creo que cada persona debe tener algo que le identifique y quiera algo único

-¿Cuál ha sido el desafío más grande para tatuar? Mi desafío más grande ha sido hacer la estatua de la diosa de la justicia en un antebrazo de doce cm., aproximadamente. Creo que en ese momento acepté la idea porque no había realizado algo así y no sabía si lo lograría. Tardé seis horas aproximadamente y fue un resultado que me gustó mucho

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de F E L I P E A B E L (@felipeabelart)

-¿Existen nuevos proyectos? Mi próxima meta o proyecto es viajar fuera de Chile. Tengo una invitación a Los Angeles, Berlín y Hamburgo a través del estudio VADERS.DYE. Este año iba a visitar algunos lugares pero por la pandemia se suspendió hasta cuando se pueda viajar con tranquilidad. También en un futuro a mediano plazo, quisiera ampliar mi estudio con más servicios para que las personas de Osorno o alrededores tengan la opción adquirir servicios que no se encuentran en este momento

-¿Cómo ha influido la nueva normalidad en tu trabajo? La nueva normalidad ha sido estresante y a la vez hemos podido sobrellevarla. Todas las medidas de precaución siempre las he tenido, eso no fue un problema. Pero las cuarentenas afectan a todos los independientes que trabajamos del día a día. Pero ha sido un año donde mucha gente se ha querido tatuar, yo creo que lo que estamos viviendo ha influido bastante y un tatuaje puede alegrar a una persona o darle un nuevo aire en esta etapa

Entornointeligente.com