Allarme latte, rischio prezzo sopra i due euro

Entornointeligente.com /

ROMA. – E ora tocca al latte. Il caro energía estende i suoi effetti a macchia d’olio e coinvolge anche uno dei beni di largo consumo più diffusi nel carrello della spesa degli italiani. Il rischio è che, sulla scia dei rincari della produzione, il prezzo possa salire precipitosamente e passare nel giro di poche settimane dagli attuali 1,7-1,8 euro ad oltre 2 euro al litro.

</div

Ora ci sono però anche gli incrementi dei costi energetici e in questo caso l’inflazione è già del 200% nel 2022 con il rischio, secondo il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari, di un ulteriore 100% nel 2023: «è insostenibile anche da parte di una grande azienda».

Il problema non risparmia le aziende zootecniche: quasi un allevamento su dieci, denuncia la Coldiretti, è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività per l’esplosione dei costi. E il prezzo alla stalla, calcola Assolatte, «sta aumentando in modo vertiginoso, raggiungendo valori che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai immaginato».

Lo scorso anno, in queste settimane, il prezzo del latte spot (sfuso in cisterna) «era di 39 centesimi, il latte alla stalla ne costava 38. Oggi, il primo viaggia su valori superiori ai 65 centesimi (+66%) e il secondo è arrivato a 57 centesimi (+50%)». Prima che gli effetti si abbattano sulle famiglie,

Altroconsumo diffonde intanto i suoi consigli per fare la spesa. Con scelte attente dei supermercati e dei discount si può infatti arrivare a risparmiare migliaia di euro: fino a 3.350 per una famiglia di quattro persone guardando con attenzione ai prezzi dei prodotti di marca e a quelli a marchio del distributore.

(di Mila Onder/ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com