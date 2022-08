Allanamiento en la mansión de Donald Trump genera una tormenta política en EE. UU. [video]

Entornointeligente.com /

Nunca alguien que fue inquilino de la Casa Blanca tuvo tantos problemas con la justicia. Lee también: Las 10 cosas que debes saber sobre los pueblos indígenas ¿La redada de la policía federal tiene que ver con las cajas de cartón que Donald Trump se llevó cuando se fue de la Casa Blanca en enero de 2021?, ¿con la investigación sobre su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio? ¿o con las sospechas de fraude financiero que pesan sobre la Trump Organization en Nueva York? La AFP contactó con el FBI pero este declinó hacer comentarios. Trump se declara inocente en cada uno de estos casos y se considera blanco de una cacería de brujas. En un comunicado denunció duramente el allanamiento de su mansión de Florida, al que no asistió. «Estos son tiempos oscuros para nuestra Nación», dijo. «Esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada», añadió. Lee también: Día Internacional de los Pueblos Indígenas: la mujer y la preservación de las tradiciones «Nadie está por encima de la ley», «ni siquiera un expresidente de Estados Unidos», declaró este martes la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en NBC. Como la mayoría de los demócratas, Pelosi lleva años pidiendo que el magnate rinda cuentas. La escalada judicial parece haber unido más al Partido Republicano en torno a Trump, hasta el punto de erigirlo en mártir. «Guerra civil» Nada más conocerse el allanamiento, un grupo de simpatizantes de Trump acudió a la lujosa residencia del exempresario para dar rienda suelta a su furia. Lee también: Papa Francisco ensalza el sentido de comunidad entre los pueblos indígenas Algunos de ellos ondeaban banderas en las que se leía «Biden no es mi presidente», un recordatorio de que más de un año y medio después de la derrota electoral de Trump, muchos estadounidenses siguen convencidos de que le «robaron» las elecciones presidenciales de 2020. En las redes sociales, algunos simpatizantes de Trump abogaban este martes por un «divorcio», en este país con divisiones tan profundas que pueden parecer irreconciliables. «Este es el tipo de cosas que suceden en países en guerra civil», tuiteó Marjorie Taylor Greene, una congresista de Georgia conocida por sus exabruptos que pidió el desmantelamiento del FBI. «¡¡¡La persecución política DEBE PARAR!!!». Lee también: Francia inició operación rescate de una ballena de 800 kilos extraviada en el Sena Los republicanos podrían recuperar el control del Congreso en las elecciones legislativas intermedias de noviembre. – ¿Trampolín para 2024? – El líder de los conservadores en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, denunció una «instrumentalización intolerable con fines políticos» del Departamento de Justicia y prometió una investigación sobre su funcionamiento en cuanto los republicanos vuelvan al poder. Mientras la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, negó categóricamente el martes que el presidente Joe Biden haya sido informado con antelación del allanamiento en la mansión de Trump. Lee también: Trump pide donaciones tras registro del FBI de su residencia en Florida «El presidente Biden ha sido muy claro, antes de ser elegido y desde el inicio de su mandato, sobre el hecho de que el ministerio de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente. Cree en el Estado de derecho», declaró. Trump, quien podría anunciar su candidatura a un nuevo mandato en cualquier momento, saltó sobre la ocasión para pedir más donaciones a sus seguidores. «No fue solamente una casa la que fue atacada, es el domicilio de cada uno de los estadounidenses por los que luché», lamentó en un correo dirigido a sus partidarios, sugiriendo donaciones de 5 a 5.000 dólares para enfrentar una «cacería de brujas». Más en Andina: El FBI allana residencia de Donald Trump en Florida https://t.co/c5JiCwUFw7 pic.twitter.com/XPa8reUk3H

