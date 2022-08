Aljezur avança com 76 quilómetros de ciclovia na costa: de Odeceixe à Carrapateira

Entornointeligente.com /

A Câmara de Aljezur, no distrito de Faro, aprovou os projectos de execução que vão permitir construir cerca de 76 quilómetros de ciclovias no litoral do concelho, localizado no sudoeste do Algarve, anunciou o município.

A autarquia precisou que o projecto de execução das Ciclovias do Litoral Sudoeste – Aljezur é «constituído por vários lanços» e permitirá construir uma ligação de «mobilidade sustentável» entre Odeceixe e a Carrapateira , com os trabalhos a serem realizados em duas fases.

A primeira fase da obra centra-se numa extensão de aproximadamente 60 quilómetros e conta com uma estimativa orçamental de 660 mil euros, lê-se numa nota daquela autarquia do distrito de Faro.

Para esta parte da empreitada já foi lançado concurso internacional, prevendo-se que seja financiada em cerca de 90% pelo Programa Operacional do Algarve CRESCE 2020 e pelo Turismo de Portugal, indicou a Câmara de Aljezur.

Foto Praia da Bordeira/Carrapateira Mário Lopes Pereira «A segunda fase do projecto de execução das Ciclovias do Litoral Sudoeste […], numa extensão de 16,837 quilómetros e com estimativa orçamental de 3.922.000, de euros mais IVA, ficará para se candidatar ao próximo quadro comunitário 2030», esclareceu o município.

A autarquia, de maioria PS, inseriu este investimento na sua «política de mobilidade sustentável» para o ambiente e argumentou que a criação desta infra-estrutura ciclável vai «promover a utilização de meios de mobilidade suave» no concelho, assim como a «oferta de um produto turístico».

Ao mesmo tempo, a iniciativa permite «sensibilizar para o uso de meios de locomoção alternativos e amigos do ambiente» e incentivar ao «bem-estar e desenvolvimento saudável das populações», concluiu a autarquia.

