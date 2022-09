Alimentos peruanos tienen oportunidad en Sudeste Asiático

Entornointeligente.com /

En el primer semestre del año, los envíos de alimentos peruanos (agroindustria y pesca para consumo humano directo o CHD) al Sudeste Asiático sumaron 187 millones 050,000 dólares, siendo relevante una agenda de trabajo eficaz para aprovechar mejor estos mercados, señaló. El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex, Edgar Vásquez, sostuvo que existen diversos productos que Perú exporta al mundo en cantidades importantes, pero por diversos factores no llegan a posicionarse en los países miembros de Asean: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. «En el rubro agroindustria, la fruta peruana más despachada al mundo es la uva, la cual superó los 1,000 millones de dólares en el 2021. En paralelo, estas naciones la importan del mundo por más de 1,054 millones de dólares, sin embargo Perú solo representa el 2% de ese total. La figura es similar con las mandarinas frescas, las paltas, los arándanos, entre otros», explicó. En el sector pesquero y acuícola, las oportunidades recaen en los langostinos, pues estas naciones los compran por más 722 millones de dólares, y Perú solo abastece el 0.4% de sus pedidos, refirió Adex. Lo mismo ocurre con la pota, que del total importado por los mercados del Sudeste Asiático, Perú solo concentra el 1.4%, agregó. «Estamos aprovechando las oportunidades poco a poco, pero el potencial de este bloque aún es muy grande y la participación muy baja. Esa es una señal clara de que debemos observar mejor estos destinos, abrir más oportunidades, ver los casos donde aún no existen acuerdos comerciales, terminar negociaciones, y complementarlas con una agenda agresiva de apertura sanitaria, que permitan a nuestros productos líderes posicionarse», apuntó. Recordó también que el año pasado Perú importó de los integrantes de Asean por casi 2,199 millones de dólares, mientras que los despachos solo ascendieron a 653 millones de dólares. «Si ellos pueden exportarnos por esa cantidad, significa que han construido la logística necesaria, la cual debemos aprovechar para incrementar los envíos», dijo. No se debe perder de vista los Tratados de Libre Comercio vigentes con Tailandia y Singapur, añadió, y en el caso de Vietnam, Malasia y Brunéi Darussalam «nos une el acuerdo Transpacífico», aunque en estos dos últimos dos casos aún no son ratificados. En otro momento, comentó que Adex organizará la próxima Expoalimentaria 2022, la feria de alimentos más destacada de la región que regresará a su formato presencial, y anunció que una comitiva de compradores de estos países se dará cita en este evento para conocer lo mejor de la oferta exportable peruana. Cifras Los envíos primarios al Sudeste Asiático sumaron 81 millones 604,000 dólares en los primeros seis meses del año, retrocediendo 60.5% y concentrando el 43.6% del total, destacó Adex. La minería lideró este sector con 65 millones 519,000 dólares gracias al cobre y sus concentrados, siendo sus destinos principales Malasia, Tailandia y Vietnam, añadió. Los no tradicionales ascendieron a 105 millones 446,000 dólares, presentando un incremento de 22.3%, refirió. La agroindustria (36 millones 296,000 dólares) fue el subsector más importante al crecer 23.7%, seguido de la pesca para consumo humano directo (28 millones 578,000 dólares) y la minería no metálica (17 millones 429,000 dólares), agregó. Las partidas más demandadas fueron las jibias y calamares, fosfatos de calcio naturales, cacao en grano, uvas frescas y cinc sin alear, que se dirigieron principalmente a Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur, puntualizó. Más en Andina: ¿Qué bancos ofrecen tarjetas de crédito sin membresía? https://t.co/g5Mf8SSD4P Dos financieras y una caja rural también las ofertan. pic.twitter.com/REDG3oWcEX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 4, 2022 (FIN) NDP/MMG JRA Publicado: 4/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com