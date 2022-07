Alicia Villarreal cuenta origen de «Te quedó grande la yegua»

Entornointeligente.com /

Alicia Martha Villarreal Esparza, mejor conocida como Alicia Villarreal, la famosa estrella, reina de la música regional mexicana, está en Costa Rica para presentarse en las próximas horas en Liberia. Antes de partir a la Ciudad Blanca, compartió con DIARIO EXTRA varios minutos, contó de dónde salió el famoso tema «Te quedó grande la yegua», una de las canciones más populares y emblemáticas de la oriunda de Monterrey.

Gracias por el contacto, al fin en Costa Rica, fueron muchos anuncios en los últimos años que decían «Viene Alicia» y no venía, pero ya está acá, ¿qué piensa de eso?

– Estoy feliz al fin de estar acá con todos los ticos míos, gracias a Dios, al fin, han pasado tantas cosas, pero acá estamos. Me da mucha felicidad de tener un público muy hermoso de por acá que me ha hecho muchas peticiones por mis redes sociales. Me escriben, cuidado se te va a olvidar cantar esta o aquella canción.

¿Será «Te quedó grande la yegua»?

– (Risas). ¡Sí!

¿Cómo será su show?

– El próximo año llego a 30 años en la música y por eso estamos presentando un espectáculo de calidad con todas mis etapas en la música. Tengo muchos éxitos, gracias al público. Presento los éxitos de mi paso por Grupo Límite, de mi paso de solista y, claro, de rancheras. Voy a cantar todas las canciones que me pidieron. Es un show con todo, con popurrís para lograr lo más posible.

¿Tiene 50 años o 48? Le pregunto porque aparecen diferentes edades en internet.

– (Risas). Son 50 años y en agosto llego a los 51 años.

¿Cómo está la voz?

– Yo estoy orgullosa y feliz por este talento maravilloso que me dio Dios. Lo he cuidado y lo he comprometido con mi persona y con mi vida. Es mi instrumento, es parte de mi cuerpo, a diferencia de los músicos que tocan la guitarra o la percusión.

¿Se apartó de los medios un tiempo?

– Paré de grabar discos, pero nunca he parado de cantar, salvo por pandemia, que hubo que centrarse en la familia. Paré por la pandemia pues el mundo paró y aproveché para acercarme a los fans con la tecnología.

En televisión vimos un reality show de Discovery donde aparece con la restauración de una camioneta para sus hijos, ¿cómo quedó eso?

– Los artistas viajamos mucho por carretera en vez de volar. A Costa Rica venimos por avión por la distancia, pero esa camioneta tenía algo especial para mi familia y mis hijos estaban creciendo. Nos hicieron una propuesta y nos hicieron un trabajo increíble. Ellos quedaron felices.

«La yegua» suena y suena, es su estandarte acá en Costa Rica. ¿Cuál es la historia detrás de este tema que la empodera con los ticos?

– Yo viví en mi parte personal y en mi carrera profesional una situación muy difícil como fue mi divorcio con el padre de mi hija. Tenía varios duelos y pasé esa etapa con un duelo doble y lo compartí con el público, lo viví y lo sufrí. Con esa canción he conectado con un público maravilloso y con el que he platicado para que salgan de esas situaciones no solo de mujeres, también hombres.

¿Es un misil para su expareja?

– (Risas). Fue una situación de una mujer con una hija que está trabajando y, bueno, involucré lo emocional. Yo hablé con Arturo (su ex, Arturo Carmona, exfutbolista mexicano), que como artista no podía frenar, había que hacerlo.

Entre Paquita la del Barrio con su «Rata de dos patas» y usted con su «Te quedó grande la yegua», ¿quién gana?

– (Risas). Gana mi querida Paquita, claro. Siempre me va a ganar y la amo, amo a Paquita.

¿Cantaron juntas?

– Claro, una vez, deberíamos de traer el show a Costa Rica. Hicimos un show juntas, «Duelo. Alicia Villarreal y Paquita la del Barrio», cada una con su banda. Ella cantaba una y yo contestaba con otra canción, fue increíble.

¿Yegua contra Rata?

– ¡Sí!

