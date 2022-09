Alicia Machado vuelve a referirse a la sexualidad de Bad Bunny: «Todos contra todos, me gusta la vainilla, me gusta el ron con pasas» (+Vídeo)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en las últimas horas la polémica animadora, actriz y empresaria venezolana, Alicia Machado estuvo como invitada en el programa matutino del canal hispano de Telemundo, « La mesa Caliente «, donde hizo una gran revelación sobre el cantante de música urbana puertorriqueño, Bad Bunny. Así fue como la criolla , luego de hacer una comentario sobre el beso del artista con otro hombre y que se hizo viral no dudó en dejar claro y enfatizar que no entender a Bad Bunny, es no entender a nuestros adolescentes.

« Yo pienso que no entender a Bad Bunny o no seguirlo, o quizás no entender a Bad Bunny significa no entender a nuestros adolescentes; o sea la sociedad tiene que entender a Bad Bunny porque el representa a nuestra cultura, nuestros muchachos… «, comentó Alicia Machado.

Y no dudó en volverle a tirar, diciendo: «¿Cómo está el mundo? bueno, todos contra todos, me gusta la vainilla, me gusta el ron con pasas, también me gusta, me gusta la mayonesa, me gusta el Ketchup».

Finalizó: »La juventud está así, les gusta una cosa un día y al otro día les gusta otra cosa y ya está».

Redacción de Gossip Vzla.

