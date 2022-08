Alicia Machado sobre Luis Miguel: «Me ayudó mucho cuando para el planeta era una gorda»

Entornointeligente.com /

Alicia Machado brindó más detalles de cómo inició su relación romántica con Luis Miguel.

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Machado contó que conoció al «Sol de México» justo después de coronarse como Miss Universo en 1996. En ese entonces, la joven tenía 19 años de edad y él 25. Ella acudió a Los Ángeles para hacerse una sesión fotográfica oficial como Miss Universo.

Machado señaló que el cantante la vio durante el concurso de belleza y decidió viajar a Los Ángeles para conocerla ya que era amigo del fotógrafo que realizaría la sesión de fotos.

«Se apareció en la sesión y se me quedó mirando. No me había dado cuenta de que era él, se paró detrás del fotógrafo. Me salgo de la foto, lo veo y me meto como a un cuartito y Rose, la señora mexicana que me cuidaba, me dice: ‘Ahí está Luis Miguel’. Yo pregunto: ‘¿quién?’, la señora responde: ‘El cantante’. Ahí lo conocí», contó la venezolana.

El cantante la invitó a cenar. «Esa primera vez fue como un cuento de hadas, mandó a cerrar un lugar para mí, había violines. Es un hombre bellísimo, además era un caballero, muy cariñoso, muy lindo. Tengo muy bonitos recuerdos. Aparte de que él a me ayudo mucho en esa época», confesó.

Por esa época, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump la acosaba por su aumento de peso, una situación que también agravó sus trastornos alimenticios. «Él era el único que me decía que no era gorda, todo el planeta me decía que era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó», reveló.

Al final, la diferencia de edades y la apretada agenda de ambos terminaron por jugar un papel determinante en su separación más tarde.

Con información de El Nacional

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com