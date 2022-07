Alicia Machado se molesta y dice que ella puede opinar lo que se le de «la regalada gana»

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Alicia Machado habló acerca del reality La Casa de los Famosos 2 y botó su ira. Cabe destacar que la artista criolla y ganadora de la primera temporada del reality show comentó recientemente a través de un live de Instagram que ya se encuentra molesta con los espectadores quienes constantemente le escriben comentarios horribles por supuesto favoritismo dentro del programa.

Asimismo, la ex reina de belleza se hizo presente ante los haters y les dejo un fuerte mensaje «Si me llevan a que hable pues hablo y digo lo que yo opino, para eso me tienen ahí, le guste a quien le guste» , agregando que ella es invitada al programa para expresar su opinión y cada vez que pueda va a comentar «lo que se me da la regalada gana».

VER TAMBIÉN ※ Daniel Sarcos se pronuncia contra el lenguaje inclusivo (+Video)

Seguidamente en su Live de Instagram, Machado quien ofreció su total apoyo a la actriz mexicana Ivonne Montero para que sea la ganadora de esta segunda temporada, reveló «Ya yo soy una señora grande como para ser dueña de mis decisiones. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, nadie. A menos que esté haciendo una novela, una serie o una película. Pero en La casa de los famosos yo soy una de las especialistas por muchas razones, ¿verdad? Y hablo y comento lo que veo».

Por último, no es la primera vez que la venezolana se va en contra de los espectadores, pues anteriormente opinó que habían algunos fans dramáticos.

Redacción Gossipvzla con información de People en Español

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com