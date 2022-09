Alicia Machado revela sobre su paso por el Miss Venezuela «Osmel me decía que yo era relleno» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Rumbo a la edición número 70 del certamen nacional, Alicia Machado contó su experiencia en el Miss Venezuela. En una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la actriz y ganadora del ganadora del Miss Venezuela 1995 y Miss Universo 1996, confesó todo sobre su inicio en los concursos de belleza que dio inicio en el certamen nacional donde participó como Miss Yaracuy, comentando: «Primero mi banda fue un accidente, Osmel me dio esa banda de Yaracuy porque bueno, ajá, yo en ese momento era muy segura de mi y me sentía muy linda» , agregando que fue amor propio lo que la ayudó a ganar.

Asimismo, dijo que de haber hecho caso a los comentarios negativos no hubiera llegado a nada y no estaría donde está hoy en día « Osmel me decía, ay eres relleno, los maquillistas me decían tu eres relleno, y las muchachas me decían, y yo ay sisi yo soy relleno, yo no tenía problema con eso porque ya para mi estar en el Miss Venezuela, era demasiado, o sea yo había dejado mi universidad, la UNITEC en Valencia, y era como en las vacaciones que yo iba a participar porque yo lo que quería hacer era novelas y ya».

Finalmente, Alicia dijo que nunca tuvo más expectativas sino estar en el mundo artístico ya que no le atraía realmente el ser reina de belleza, concluyendo « Mi único objetivo era ser Miss Fotogénica, me lo lleve, y quedar en el cuadro final, porque yo le dije a mi mamá, ya de aquí hago novelas y chévere, yo quiero ser actriz» .

