Alicia Machado defiende a Daniella Navarro de las críticas de Laura Bozzo «No se lo permito señora»

Entornointeligente.com /

La venezolana Alicia Machado se molestó con la abogada peruana, Laura Bozzo, por ofender a su colega Daniella Navarro. La empresaria y ex reina de belleza habló a través de su cuenta de Instagram sobre la actitud de Bozzo sobre Navarro a quien le solía decir ser su amiga. En este caso, Machado dijo estar molesta luego de que Laura arremetiera contra la venezolana al decir que «A mí que me importa si te has acostado con media casa. Yo no estoy para cuidarte nada. Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero».

VER TAMBIÉN ※ Alicia Machado revela la verdadera razón por la que quiere que Ivonne Montero gane La Casa de los Famosos (+Video)

Seguidamente, aunque su favorita para ganar el reality show es Ivonne Montero, Alicia Machado salió en defensa de su compatriota y le dijo a Bozzo que debía de dejar su falta de respeto hacia a otras mujeres, defendiendo a Daniella de ser una ‘trepadora’.

«Quiero mandarle un gran abrazo de hermana, de madre y de mujer a mi querida Daniella Navarro. Quizás no me he pronunciado ampliamente hacía Daniella, a mi la historia de la niña de Ivonne me puede muchísimo, Ivonne es una gran actriz, fue mi vecina y Daniella es una chica que yo no tengo de conocerla más que en una ocasión que la entreviste, pero en este momento no le permito señora que usted vuelva a expresarse así no solamente de Daniella sino de ninguna mujer» declaró Machado a Laura Bozzo.

Finalmente Machado quien también ha recibido ataques directos de la abogada, le dijo «Usted no es aquí quién para dar clases de moral, ni de valores» agregando que Daniella ha jugado bien dentro de la casa a pesar de que a veces se ha pasado de brusca. Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com