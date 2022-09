Alicia Machado confiesa que no se llevaba bien con Jacqueline Aguilera «Sorry lo tengo que decir, no nos caíamos» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Alicia Machado confesó que en sus tiempos de concurso en el Miss Venezuela, no se llevaba nada bien con su compañera Jacqueline Aguilera. Durante su entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la artista criolla Alicia Machado explicó que durante su época en el Miss Venezuela 1995, no se llevaba bien con Jacqueline Aguilera, la ex reina de belleza que quedó en certamen Miss Mundo cuando ella fue declarada Miss Universo.

En este caso, la empresaria y actriz explicó que tuvieron sus roces antes y después de ganar el concurso, puesto que no se toleraban, explicando «Yo me acuerdo.. I’m sorry pero lo tengo que decir, Aguilera era muy competitiva, y ella yo no le caía bien, ahora sí ya nos caemos bien, pero en ese momento nos nos caímos bien». Seguidamente, Jacqueline confirmó las palabras de Alicia y reveló que no solo le caía mal a Machado sino a muchas otras compañeras ya que entró de última hora al certamen y sabían que era por favoritismo de Osmel.

Por si fuera poco, Machado comentó «Yo me acuerdo que ella se puso enojadisima, y me tenía de la mano agarrada y me tiró la mano, ahí fue cuando yo me dí cuenta que era que yo había ganado. No fue hasta que Gilberto Correa me agarró y me zarandeo que dijo Alicia Miss Venezuela, no caí sino hasta el rato».

