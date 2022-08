Alicia Machado confiesa por qué se enamoró de Luis Miguel (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En una entrevista la ex reina de belleza confesó la razón por la que quedó » enganchada » del afamado cantante desde el momento en que se conocieron. Alicia Machado le reveló a Yordi Rosado detalles sobre su romance con el cantante Luis Miguel , asegurando que hubo muchas razones por las que se enamoró de él.

La primera vez que el mexicano la invitó a salir fue con una llamada telefónica y comentó que fue la Organización Miss Universo quienes le dieron su número al cantante. «Ellos sabían que él me iba a invitar a salir» , aseguró Alicia.

Luego, explicó que se enamoró de él porque «Él es un hombre bellísimo, aparte es un caballero, un hombre muy bonito (…) Él me ayudó mucho en esa época, cuando Trump hacia lo que hacía (…) Él me decía ‘no, tú no estás gorda nada, él es un imbécil (…) Él era el único que me decía que yo no era gorda, todo el planeta Tierra me decía que yo era gorda menos Luis Miguel».

» La primera vez que salimos fue como un cuento de hadas porque él mandó a cerrar un lugar para mí (…) A mí me tocó la buena época», recordó la venezolana.

«Él tenía un conflicto con mi edad porque él pensaba que yo tenía más (…) Yo era una niña, en todos los sentidos» , agregó después, y aseguró que esto influyó también en que terminaran su relación.

