Alianza por Panamá cuestionar mesa del diálogo entre gobierno y sectores populares

Alicia Jiménez de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecamaras), manifestó que el diálogo que se desarrolla en Penonomé en la provincia de Coclé, entre los movimientos sociales y el representantes del Gobierno Nacional tachó de «monólogo» las conversaciones bajo mediación de la Iglesia Católica.

Para Jiménez la mesa estaría supuestamente tomando decisiones sin tener la participación de todo el sector productivo. «En el inicio se dijo que se iba a tratar de llegar al consenso de los puntos a tratar y que posteriormente estaban todos los actores, pero nosotros lo que hemos observado es un avance en términos de no solamente los puntos que interesa a toda la ciudadanía en este momento, sino a un tema mucho más profundo que tiene que ver con el cambio de modelo económico que nosotros por ley estamos inmersos».

Para Jiménez le están coartando el derechos a los empresarios de participar en la mesa de diálogo, ya que no han recibido respuestas sobre las solicitudes que han hecho de participar en la mesa de negociación.

Alicia Jiménez dijo que como consecuencia, esta alianza podría tomar la decisión de desconocer los cuerdos logrados en la mesa porque han empleado una metodología excluyente, «en el costo de la canasta básica no podríamos opinar porque no conocemos el contexto en cual se han consensuado los acuerdos».

En un comunicado al país la Gran Alianza Nacional por Panamá conformado por los Gremios Productores Agropecuarios, Agroindustrias y Organizaciones Afines, señalaron que ven con una gran preocupación que el diálogo entre organizaciones que No representan a toda la sociedad, dando la impresión de que se trata de un monólogo con agendas ideológicas que no buscan la solución de los problemas reales de la población, si no imponernos a todas sus ideas sin tomarlos en cuenta.

Por tal motivo, propusieron ampliar la participación en la mesa para que exista un verdadero diálogo nacional. «Los problemas no pueden ser resueltos por dos o tres grupos, sin contemplar la contribución de todos los sectores con derecho a aportar».

