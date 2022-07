Alianza Lima y Alianza Atlético juegan hoy, a las 11:00 horas, los minutos restantes

Entornointeligente.com /

No obstante que el club Alianza Atlético publicó, en horas de la noche de ayer, un comunicado en el que señalaba que no jugará el partido reprogramado ante Alianza Lima pese al pedido de las autoridades, al final desistió de su decisión. Recordemos que dicho partido quedó suspendido y fue reprogramado para el miércoles 27 de julio a las 11:00 horas locales. Como se sabe, las luces en el Alejandro Villanueva se apagaron cuando se jugaban 10 minutos de la segunda parte y tras una larga espera no se pudo solucionar el problema. Una falla en el generador eléctrico que pertenece a la empresa prestadora de los servicios de iluminación, fue la causa que, a los primeros minutos del segundo tiempo, se suspendiera el partido por el apagón que sorprendió a jugadores, asistentes, periodistas y a todos quienes veían el encuentro desde la comodidad de su hogar. Luego de levantar el acta correspondiente, tanto los jefes de equipos como el cuerpo técnico acordaron el retiro de los equipos para que el día de mañana (hoy) se jueguen los 35 minutos restantes. Alianza lima venía ganando por 1-0 al Alianza Atlético de Sullana en el inicio del segundo tiempo, en un partido válido por la jornada 4 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. ?????????????????????? ??????????????. pic.twitter.com/mBPaieYoKU

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 27, 2022 ¡Esto es Sullana! ???? Nos vemos en unas horas para culminar este encuentro. ¡Vamos Vendaval! #OrgulloDeLaRegión pic.twitter.com/F0Xm9UmmSD

— Alianza Atletico de Sullana (@alianzasullana_) July 27, 2022 (FIN) JSO Publicado: 27/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com