Alianza Lima venció 2-1 a Carlos Stein y se volvió a meter en la pelea por el Clausura

Entornointeligente.com /

Los goles del partido lo anotaron Hernán Barcos, a los 26 y 88 minutos; mientras que por parte del Carlos Stein descontó Gabriel Leyes (34 minutos). El partido comenzó con dos equipos midiendo sus fuerzas sin llegar a generar peligro en uno y otra portería. El juego se centró en el mediocampo con algunas imprecisiones al momento de dar el pase. Sin bien, Carlos Stein trató de asfixiar a Alianza apoyado por la alta temperatura que cubrió la localidad de Jaén, fueron los de Lima quienes tuvieron la primera ocasión a los 13 minutos. Fue una gran triangulación entre Cristian Benavente, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, quien frente al arquero José Luis Lozada se la perdió. Un minuto más tarde, Stein respondió con un remate potente de Ricardo Sosa a las manos del arquero «íntimo» Ángelo Campos. A los equipos se les complicó hilvanar jugadas por las condiciones de la cancha de juego, que presentó un gran muy pesado. La apertura del marcador se dio a los 26 minutos y el primero que «golpeó» fue Alianza Lima gracias a un cabezazo de Hernán Barcos, quien tras un buen centro de Fabio Renato Rojas, vence al meta Lozada, que pesar de la estirada no pudo evitar la caída de su arco. No obstante, que Alianza tras el gol buscó ampliar el marcador y tuvo ocasiones de conseguirlo, Stein se encontró con la igualdad a los 28 minutos gracias un gol del uruguayo Gabriel Leyes, quien aprovechó un centro dentro del área aliancista para solo tocarla con el pie y poner el 1-1. Luego de los tantos, el partido fue un ida y vuelta que permitió hacer protagonistas a las defensas y arqueros. En el segundo tiempo, ambos equipos salieron a romper la paridad, pero no encontraron la claridad suficiente para hacer daño al arco rival. El técnico Guillermo Salas hizo varios cambios, que le restó poderío a los aliancistas; todo lo contrario con Carlos Stein que mandó al cambio a Julio Landauri, quien le brindó más dinamismo al accionar de los locales. Los últimos minutos del partido fueron los más polémicos porque el árbitro Cristhian Santos cobró un penal a favor de los victorianos, a los 86 minutos. Esto provocó un reclamo airado de los jugadores del Stein, quienes insistieron que la falta provocada por Vilchez a Lavandeira fue fuera del área y no dentro. Tras esta pequeña trifulca, que llevó al referí expulsar a varios jugadores, el argentino Hernán Barcos hizo efectivo el remate de los 12 pasos para decretar el 2-1 definitivo, que le permite a Alianza sumar 21 puntos. Los «íntimos» tienen un partido pendiente ante el FBC Melgar, que se jugará el miércoles 21 de setiembre, y de ganar igualarían al líder Cristal en el Clausura. ? |???????????? ?? ????????????|? @FcCarlosStein 1-2 @ClubALoficial ?? 45’ ST. ???? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ¡GOOOOOL!?????? #ContigoSiempreBlanquiazul #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/vANNP79YIU

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ? |???????????? ?? ????????????| ? @FcCarlosStein 1-1 @ClubALoficial ?? ??????????????´ ???? ???????????? ????????????. ¡?????????? ????????????! ?? #ContigoSiempreBlanquiazul #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/FVcJm6HM3o

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ? |???????????? ?? ????????????|? @FcCarlosStein 0-1 @ClubALoficial ?? 26’ PT. ???? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ¡SÍ, PIRATA! ?? #ContigoSiempreBlanquiazul #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/YLX7zwVTjZ

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ?? ¡?????????? ??????????????????????!?? Esta es la alineación oficial para el partido ante @FcCarlosStein por la ?????????? ???? del ???????????? ????????????????. ??????????????????: Saravia, Míguez, Valenzuela, Cornejo, Mora, Aguirre, Aldair R. #ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/X2UtuWTaIo

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ¡?? ?????????? ??????????, ?????????????? ??????????????, ??????????????????????!?? #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/t45hORuFk4

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 (FIN) INT/JSO Publicado: 18/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com