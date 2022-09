Alianza Lima venció 2-1 a Carlos Stein y se metió en la pelea por el Clausura

Entornointeligente.com /

El partido comenzó con dos equipos midiendo sus fuerzas sin llegar a generar peligro en uno y otra portería. El juego se centró en el mediocampo con algunas imprecisiones al momento de dar el pase. Sin bien, Carlos Stein trató de asfixiar a Alianza apoyado por la alta temperatura que cubrió la localidad de Jaén, fueron los de Lima quienes tuvieron la primera ocasión a los 13 minutos. Fue una gran triangulación entre Cristian Benavente, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, quien frente al arquero José Luis Lozada se la perdió. Un minuto más tarde, Stein respondió con un remate potente de Ricardo Sosa a las manos del arquero «íntimo» Ángelo Campos. A los equipos se les complicó hilvanar jugadas por las condiciones de la cancha de juego, que presentó un gran muy pesado. La apertura del marcador se dio a los 26 minutos y el primero que «golpeó» fue Alianza Lima gracias a un cabezazo de Hernán Barcos, quien tras un buen centro de Fabio Renato Rojas, vence al meta Lozada, que pesar de la estirada no pudo evitar la caída de su arco. No obstante, que Alianza tras el gol buscó ampliar el marcador y tuvo ocasiones de conseguirlo, Stein se encontró con la igualdad a los 28 minutos gracias un gol del uruguayo Gabriel Leyes, quien aprovechó un centro dentro del área aliancista para solo tocarla con el pie y poner el 1-1. Luego de los tantos, el partido fue un ida y vuelta que permitió hacer protagonistas a las defensas y arqueros. La previa Tras la salida del técnico argentino Carlos Bustos, Alianza Lima buscarán recuperar puntos fuera de casa luego de sumar dos partidos sin cosechar triunfos. Ahora, bajo la dirección de Guillermo ‘El Chicho’ Salas, Alianza tendrá que ingeniárselas para sumar de a tres en una plaza complicada como la de Jaén. No obstante, el combinado de La Victoria sufrirá las bajas de Gino Peruzzi y la del volante y capitán Josepmir Ballón, ambos por acumulación de tarjetas amarillas. Ello obliga claramente a Salas a replantear y encontrar a sus reemplazos. Así, los elegidos serían Renato Rojas, quien conoce el puesto de lateral derecho, y Aldair Fuentes en el mediocampo. Por su parte, Stein es la otra cara de la moneda pues, si bien podrá contar con cada uno de sus elementos, está obligado a hacer lo propio en casa en la consigna de salir de puestos de descenso, donde al día de hoy es penúltimo con apenas cuatro puntos. Este además será el debut de Javier Arce al frente del cuadro norteño, lo que significa un duelo aparte de entrenadores esperando estar a la altura de la tarea que se le ha enmendado. Alineaciones del partido Alianza Lima: Ángelo Campos; Renato Rojas, Christian Ramos, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Aldair Fuentes, Jairo Concha, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira; Cristian Benavente y Hernán Barcos. Carlos Stein: José Luis Lozada; Ronald Andía, Jhon Fajardo, Felipe Mesones; Damián Ísmodes, Oscar Vílchez, Jorge Molina; Ricardo Sosa, José Cotrina, Brandon Palacios; Gabriel Leyes. ? |???????????? ?? ????????????|? @FcCarlosStein 1-2 @ClubALoficial ?? 45’ ST. ???? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ¡GOOOOOL!?????? #ContigoSiempreBlanquiazul #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/vANNP79YIU

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ? |???????????? ?? ????????????| ? @FcCarlosStein 1-1 @ClubALoficial ?? ??????????????´ ???? ???????????? ????????????. ¡?????????? ????????????! ?? #ContigoSiempreBlanquiazul #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/FVcJm6HM3o

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ? |???????????? ?? ????????????|? @FcCarlosStein 0-1 @ClubALoficial ?? 26’ PT. ???? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ¡SÍ, PIRATA! ?? #ContigoSiempreBlanquiazul #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/YLX7zwVTjZ

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ?? ¡?????????? ??????????????????????!?? Esta es la alineación oficial para el partido ante @FcCarlosStein por la ?????????? ???? del ???????????? ????????????????. ??????????????????: Saravia, Míguez, Valenzuela, Cornejo, Mora, Aguirre, Aldair R. #ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/X2UtuWTaIo

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 ¡?? ?????????? ??????????, ?????????????? ??????????????, ??????????????????????!?? #JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/t45hORuFk4

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2022 (FIN) INT/JSO Publicado: 18/9/2022

