Alianza Lima se despidió de su delantero Adrián Balboa

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima se despidió del delantero uruguayo Adrián Balboa, quien no continuará en el equipo. “Gracias por tu entrega, por cada lucha de balón y por cada gol. ¡Gracias Adrián!, señaló el club. El atacante termina su contrato hoy y se confirmó que su préstamo no será renovado. Horas antes, Adrián Balboa también usó sus redes sociales para despedirse de su ahora exequipo y agradeció el cariño de la hinchada. El jugador lamentó que se haya desarmado el equipo del año pasado. “En mi último día de contrato, quiero agradecer a toda la gente que forma la famila ALIANZA LIMA!! Juanita, la gente de la cocina siempre a nuestra disposición, utileros, seguridad, a mis COMPAÑEROS y a toda la HINCHADA por su cariño hacia mí. Por todo este tiempo juntos que nunca voy a olvidar. Nos tocó pasar de las malas y de las buenas pero siempre estuvimos juntos y eso nos llevó a las finales”, dijo el uruguayo. Agregó: “Una lástima no valoraron lo que habíamos hecho en poco tiempo y desarmaron un equipo ganador, dejando ir a varios jugadores que fueron importantes para el club. Siempre que me tocó defender estos colores lo hice con el máximo amor propio y con todo lo que tuve para dar. Duele irse de esta manera, pero mañana ya voy a estar listo para la revancha. MUCHAS GRACIAS. Siempre agradecido y los seguiré de donde me toque con el corazón en Matute”. Gracias por tu entrega, por cada lucha de balón y por cada gol. ¡Gracias, Adrián!???? pic.twitter.com/dwkhRXNE4G

— Club Alianza Lima (Desde ??) (@ClubALoficial) June 30, 2020 (FIN) JSO Publicado: 30/6/2020

