Alianza en peligro

Hugo Eric Flores, hombre fuerte del PES, advirtió: su partido dejará la coalición “Juntos Haremos Historia”, que encabeza Morena, si insiste en legalizar el aborto y el matrimonio igualitario en el país.

El PES, conducido por pastores evangelistas, exige que en la plataforma electoral de la alianza no se contemplen lo que considera ataques contra la vida y el modelo de familia tradicional.

¿Flores puede asustar a sus aliados morenistas?

En realidad, los temas de la agenda progresista internacional no avanzan no porque al PES no le gusten, sino porque no le gustan al presidente López Obrador, quien decide la agenda legislativa de la mayoría.

“Si no respetan esos principios no volveremos a votar con ellos”, dijo envalentonado Flores.

El PES, que es gobierno en Morelos, sólo aportará un puñado de votos a la coalición gobernante, pero como están las cosas cada voto cuenta y tal vez se salga con la suya

¿Candidata de Los Viagra ?

Mario Delgado ya no siente lo duro sino lo tupido. Ya hay un nuevo candidato morenista en problemas con la ley.

Resulta que Mary Zavala, su candidata para presidenta municipal de Aguililla, Michoacán, hoy de moda por la visita de entrada por salida del nuncio apostólico Franco Coppola, es parte de la banda criminal de Los Viagra .

Ese grupo, se dice en Tierra Caliente, encabeza una alianza denominada Cárteles Unidos que resisten como pueden los embates del CJNG.

La versión es que un expediente de Zavala ya está en la Fepade y ahí aparece con frecuencia el nombre de Cristian Revueltas Zavala, su hijo, y al parecer jefe de plaza de Los Viagra en la localidad.

Más les vale a los mandos de Morena esclarecer las acusaciones de inmediato. Si las dejan pasar el daño puede ser irreversible.

Vota por ti

Los integrantes del Club Harvard de México presentaron la iniciativa Vota por ti, una campaña que busca crear conciencia entre los ciudadanos sobre el proceso electoral que está en marcha, así como motivarlos para que acudan a votar con libertad y confianza este 6 de junio.

Se trata de una asociación civil formada por exalumnos, profesores y asociados mexicanos de la Universidad de Harvard,

Es una iniciativa ciudadana y apartidista, para poner al servicio de la sociedad mexicana los conocimientos, experiencia y capacidad de la comunidad del Club Harvard de México, a fin de promover el voto libre e informado.

Se trata de un esfuerzo para ayudar a que los ciudadanos, y en especial los jóvenes, tomen conciencia de la enorme importancia que tiene para México que acudan a ejercer su derecho al voto.

Clara Luz echó su resto

Las encuestas de preferencias electorales la tienen fuera de una competencia que encabezó durante algunas semanas. Quiere volver al juego y por eso se animó a subir a las redes sociales el video del perdón.

Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, aceptó que mintió al afirmar que no conocía a Keith Raniere, el jefe de la secta que convertía a seguidoras en esclavas sexuales y por eso, por mentir, pidió perdón.

Es el intento desesperado para detener su caída. Por ahora está peleando el cuarto lugar con el PAN. Es una misión casi imposible .

Su mensaje es que mintió, pero no cometió delito alguno. Clara Luz echó su resto. Ya veremos si las encuestas se mueven.

