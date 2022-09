Aliados de Putin dizem estar preocupados com os excessos na mobilização

Entornointeligente.com /

Dois parlamentares russos próximos de Putin revelaram este domingo ter várias preocupações com a campanha de mobilização russa anunciada por Vladimir Putin. E, nesse sentido, pediram que as autoridades regionais controlassem a situação e resolvam os excessos da população, que se tem vindo a manifestar desde o anúncio do presidente russo.

Nos últimos dias, vários homens em idade de poderem combater têm fugido do país, causando filas de trânsito nas fronteiras e a venda de bilhetes de avião para o estrangeiro. Vários relatórios mencionam que pessoas que não têm experiência militar receberam documentos preliminares, sendo que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, tinha dito que apenas quem tivesse treino militar iria ser chamado.

Segundo a Reuters, os dois aliados próximos de Putin expressaram publicamente a indignação pela forma como a mobilização se está a desenrolar.

Subscrever Valentina Matviyenko, presidente da câmara alta da Rússia, disse ter conhecimento dos relatos de homens que não são elegíveis para serem convocados. «Tais excessos são absolutamente inaceitáveis. E considero absolutamente certo que estejam a provocar uma forte reação na sociedade» , disse Valentina Matviyenko numa publicação na aplicação Telegram.

Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa da Rússia, também expressou preocupação numa outra publicação. «As reclamações estão a ser ouvidas» , disse, acrescentando: «Se um erro for cometido é necessário corrigi-lo. As autoridades a todos os níveis devem entender as suas responsabilidades.»

As autoridades disseram que mais de 300 mil russos vão ser convocados para a campanha de mobilização para a guerra na Ucrânia, contudo alguns meios de comunicação russos independentes já noticiaram que vão ser recrutados mais um milhão de russos, alegações que o Kremlin já negou.

