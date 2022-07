Alguns sinais de alerta antes do primeiro Benfica «a sério»

Entornointeligente.com /

O primeiro jogo do «novo Benfica» no Estádio da Luz deu taça. Os «encarnados» apresentaram-se nesta terça-feira aos adeptos na Eusébio Cup e arrebataram o troféu com um triunfo (3-2) frente ao Newcastle.

Gonçalo Ramos, Grimaldo e Henrique Araújo foram os homens dos golos, naquele que foi o último jogo de pré-temporada antes do início da competição «a sério» – daqui a uma semana há jogo de Liga dos Campeões frente ao Midtjylland.

Nesse sentido, a Eusébio Cup acaba por fazer soar os alarmes na equipa de Roger Schmidt. Por um lado, a equipa continua muito capaz de criar lances de perigo, com uma boa reacção à perda de bola e com boa capacidade goleadora. Por outro, mantém-se muito exposta a transições, fruto de uma estratégia ofensiva divertida de ver, mas assente numa postura defensiva quase «suicida».

«Suicídio» A primeira parte na Luz foi, pelo que já se sabia do Benfica, aquilo que se esperava que fosse. A equipa «encarnada» tem apostado num comportamento quase «suicida» sem bola, algo que traz vantagens e desvantagens.

Espoleta recuperações de bola em zonas adiantadas, oferece muitos jogadores em situação de criação e finalização e promove, por esses dois factores, muitos lances perto da área adversária.

Por outro lado, expõe a equipa defensivamente, caso o bloco de pressão seja ultrapassado.

E não foram apenas estas as tendências repetidas. Também o sucesso nas bolas paradas foi algo já visto, com o Benfica a marcar aos 15’ num cabeceamento de Gonçalo Ramos após um canto e aos 32’ num livre-directo de Grimaldo.

Quase sempre com Florentino e Enzo a baixarem em simultâneo no momento da construção, o Benfica não teve muitos problemas para conseguir activar os criativos, já que tinha sempre várias linhas de passe em poucos metros – também Morato se destacou, com alguns passes verticais entre linhas.

Depois, aparecia Rafa. A jogar pelo meio, o atacante consegue facilmente criar desequilíbrios pela velocidade, em condução, mais ainda contra adversários tão ousados na pressão – e o Newcastle, nesse parâmetro, foi semelhante ao Benfica.

Foram vários os lances criados pela velocidade de Rafa, ora a definir por si, ora a atrair adversários para depois libertar Neres no um contra um.

Positivo/Negativo Positivo Florentino Bom jogo do médio português, que no primeiro golo do Newcastle estava desposicionado, mas apenas cumprindo o preceito táctico que lhe é pedido. No resto que lhe competiu foi capaz, com diversas recuperações de bola.

Positivo Almirón Dois golos e alguns lances de muita qualidade técnica.

Positivo Rafa Enquanto teve “pilhas” desequilibrou com facilidade. Com espaço, pode ser letal.

Negativo João Mário Jogo pouco conseguido do médio. Não ajudou Grimaldo como deveria e ofensivamente deu poucas soluções.

O problema não foi, portanto, ofensivo. Sem bola, o Benfica voltou a provar que as referências individuais de pressão já são arriscadas por si mesmas, mas mais ainda quando são feitas tão à frente no campo.

Aos 22’, os «encarnados» tinham seis jogadores na pressão à frente do meio campo – em bom rigor, estavam até à frente do círculo central. Com Neres e João Mário muito abertos e Enzo e Florentino subidos para «abafar» a bola, só uma linha defensiva muito avançada poderia suster a saída dos ingleses.

Como a defesa estava recuada, com muito espaço entre sectores, o Newcastle só precisou de um passe vertical entre linhas para ficar em cinco contra quatro.

Houve condução de Almirón, passe para Trippier à direita e finalização novamente de Almirón, depois do cruzamento atrasado do inglês. E o Newcastle teve tempo para tudo isto porque o Benfica, além de batido, é batido muito à frente, sendo impossível recuperar a tempo.

Já perto do intervalo – e depois de mais um trio de arrancadas de Rafa e um par de lances individuais de Neres –, o Newcastle atacou Grimaldo e João Mário num dois contra dois e, com Morato bastante longe para dar cobertura, Almirón e Trippier voltaram a fazer estragos, com nova finalização do argentino na meia-direita, com um remate em arco.

Jogo «morno» Para a segunda parte o Benfica não mudou nada e o Newcastle mudou tudo. Com 11 jogadores frescos, os ingleses tomaram conta do jogo, até pela crescente fadiga no Benfica, que fazia os «encarnados» chegarem permanentemente atrasados à zona da bola.

Só para a última meia hora, com sangue novo, o Benfica voltou a subir de rendimento, não necessariamente para dominar o jogo, mas para o equilibrar.

O jogo baixou bastante de intensidade, algo que permitiu à equipa de Schmidt expor-se menos, mas que também a dotou de menor fulgor nas recuperações de bola em zonas adiantadas.

A equipa tinha nada mais, nada menos do que zero remates na segunda parte, algo que poderia justificar-se pelo menor fulgor físico ou pela dúvida sobre se o Benfica já está capaz de ferir os adversários em ataque organizado ou se está, para já, refém do tal bloco alto de pressão.

O Newcastle ficou reduzido a dez jogadores a cerca de dez minutos do final, algo que permitiu ao Benfica jogar com quase toda a equipa no meio-campo ofensivo.

E foi aí que surgiu, finalmente, um remate. E um golo também. Aos 89’, Bah soltou Yaremchuk em profundidade e o ucraniano cruzou rasteiro e atrasado para a finalização de Henrique Araújo.

