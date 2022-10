Algarve aposta no turismo criativo em novo vídeo e vai lançar novas experiências

Entornointeligente.com /

Há alguns anos que o Algarve procura mostrar que não é só um destino de sol e praia, com uma aposta crescente no segmento dos eventos, na natureza e, recentemente, no turismo criativo. Focado no binómio das artes manuais e da gastronomia da região, o projecto Algarve Craft & Food quer convidar os turistas a conhecerem a região através da participação «em experiências autênticas com base na cultura local».

O novo vídeo promocional, divulgado esta segunda-feira em comunicado, incentiva a rumar a Sul para «sentir e criar, cheirar, ouvir, tocar o Algarve em diálogo com a natureza, com as histórias e com a memória que ainda aqui habita».

Entre fotografias antigas a preto e branco e vídeos bucólicos de paisagens de serra e praia, mostra-se que o Algarve também é terra de pesca, de empreita, barro e caldeireiros , de amendoeiras em flor , de salinas e laranjais , de pão de forno a lenha , cataplanas e doce fino.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes».

«A oferta cultural tem vindo a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo», acrescenta, citado pela nota de imprensa. «Há assim um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os turistas em contacto com a essência do Algarve.»

O vídeo promocional, desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures e lançado em português, espanhol e inglês, «pretende estimular e internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos agro-alimentares locais do Algarve», procurando «atrair mais visitantes para o Sul do país através do turismo criativo».

Além do vídeo, o projecto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER integra várias fases que «culminarão na criação de dez programas de turismo criativo até ao Verão do próximo ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico do Algarve».

Entre as experiências em desenvolvimento, revela-se, está a possibilidade de «aprender a confeccionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia».

O projecto, co-financiado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, tem como objectivo «promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o rendimento de artesãos e produtores alimentares locais».

