Alfredo Ramos: Candidato debe ser electo por ciudadanos

Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA. – «Vamos a ir a las elecciones con un solo candidato electo por los ciudadanos y no por las cúpulas como ocurrió el 21 de noviembre, donde los partidos políticos se repartieron gobernaciones y alcaldías y no hicieron elecciones primarias, ahora no, el pueblo es el que va a decidir», dijo el exalcalde de Iribarren y dirigente del partido La Causa R , Alfredo Ramos .

El líder opositor acompañó a la militancia de su partido en una marcha que salió desde la iglesia de Los Cerrajones y atravesó la calle principal de La Carucieña hasta El Garabatal , al oeste de Barquisimeto, en rechazo a la gestión del Gobierno regional por la falta de servicios públicos en las comunidades, y además ratificar que su candidato a presidenciales es Andrés Velásquez .

«Nosotros tenemos una propuesta que ya hemos hecho en calle, nuestro candidato va a ser Andrés Velásquez porque es un luchador que ha enfrentado dictadura , un hombre honesto que proviene de los trabajadores, un líder de los trabajadores «, dijo.

Ramos detalló que está seguro que todos los partidos políticos de la tolda opositora presentarán un candidato, pero que lo importante es se defina uno para que los ciudadanos puedan salir a votar, y no como en elecciones pasadas donde hubo divisiones.

Las elecciones primarias entre los partidos esperan que se realicen durante el primer trimestre de 2023.

