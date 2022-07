Alfredo Pacheco adelanta nuevo Código Penal se aprobaría después del 16 de agosto

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco reconoció que la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio ha sido una de las tareas más retadoras, que hasta ahora le ha tocado lidiar al frente del órgano, pero que fruto de una ardua jornada de trabajo lograron su objetivo.

Al participar en la entrevista central del programa de televisión Encuentro Extra que se difunde por Color Visión, canal 9, Pacheco manifestó que a pesar de las posiciones que se habían fijado en el Senado de la República, asumió su tarea cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados.

«Mira lo que pasa es que hay que ver en el contexto. Cuando los asuntos se conocen y se aprueban en el Congreso Nacional, y yo te quiero decir, sirviendo un poco de abogado del Diablo del Senado. Primero hubo una comisión bicameral que jugó su papel y el propio Senado de la República también», abundó.

El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que el Senado sentó las bases para su aprobación.

Conseguir que la pieza legislativa fuera aprobada fue una gran batalla. «Yo no había manejado un proyecto más difícil que ese, y mira que he lidiado con muchas situaciones difíciles», reconoció.

Comentó que el Senado hizo su primera tarea, a pesar de que en principio algunos legisladores no entendían y que posteriormente comprendieron de lo que se trataba y de la importancia que la misma.

«Había mucha presión de parte de muchos sectores del país que en principio, como esta ley tenía tanto tiempo, no creían que esta se iba a conocer y en eso me incluyo porque pensé que no se podría en esta legislatura», explicó.

Sin embargo, reconoció que tan pronto el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados se percató que podía ser posible que se convirtiera en una ley, por lo que debió realizar una estrategia que conllevó a un estudio profundo de lo que hoy es la legislación de Extensión de Dominio.

«Lo primero que nosotros hicimos, llamamos al presidente de la comisión por parte de la Cámara, nos fajamos a trabajar y en lugar de tomar descanso el fin de semana le dedicamos mañana, tarde y noche para estudiarlo con ellos, así como el acompañamiento de asesores, consultamos a sectores fuera del ámbito legislativo hasta lograr consensuarlo», apuntó.

«Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, aquí hay una industria del chantaje, eso eso vive aquí en la República Dominicana y todos los que de algún modo hacemos vida pública, tenemos alguna situación todos los días, tenemos que vivir lidiando con eso, entonces el que intenta chantajear, el que intente hacer cosas con esta ley sabe que se expone a una condena de dos a cuatro años.

Aclaró que si una persona es imputada y admite sus hechos, tiene derecho a recibir un 3% de los bienes si hace entrega voluntariamente.

No hay borrón y cuenta nueva El diputado negó que la legislación establezca borrón y cuenta nueva como se ha insinuado luego de quitar la retroactividad.

«No es cierto. Si tú adquieres un bien dice nuestra Constitución y tú no haces la debida diligencia, y tú no tienes ese bien debidamente adquirido, no importa que tú lo hayas adquirido ayer, tu bien no surte efecto de de derecho como lo establece nuestra Constitución, y por lo tanto es un bien que es imputable, por lo tanto no hay impedimento para eso. Ahora bien, si el párrafo que nosotros quitamos, del artículo cuarto, párrafo dos. era un párrafo que evidentemente, yo no puedo, no soy quién para calificarlo, pero tenía muchos indicios de ser inconstitucional», puntualizó.

Al referirse a los bienes incautados, incluyendo de aquellos que han sido extraditados, la vieja práctica de que la autoridad lo use quedará en el pasado y que los mismos estarán bajo la tutela del Ministerio de Hacienda.

El Código Penal Al referirse a una serie de leyes que se encuentran en el Congreso Nacional desde hace mucho tiempo como el nuevo Código Penal que no han sido aprobadas, sin embargo la de extinción de dominio se convirtió en una ley porque Estados Unidos así lo deseaba.

«Nosotros estamos a punto de lograr la aprobación del código. Dicho sea de paso, está consensuado en un 99.9% la ley en término de articulados son dos aspectos, lo que ahora mismo impiden, la aprobación del código. Yo pienso que toda la sociedad dominicana, que toda la clase política, que la sociedad civil y todos debemos ponernos de acuerdo y encontrar una salida que nos permita la aprobación como merece el pueblo dominicano; yo dirìa que podemos tenerlo en 30 días a partir del 16 de agosto, yo llamo a la sociedad, yo los invito, vamos a sentarnos en la Cámara, la ley de extinción de dominio era más difícil».

APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano.

Sin embargo, las noticias están bajo amenaza.

Hoy el sector comunicación enfrenta un desafío existencial sin precedentes: los ingresos publicitarios siguen cayendo estrepitosamente. Necesitamos de su ayuda.

Por años Extra Digital ha mantenido su libertad editorial siendo testigos de la desintegración de otros medios, el auge de informaciones erróneas, la competencia tecnológica y el ablandamiento de voces independientes.

La independencia significa para Extra Digital establecer su propia agenda y criterio informativo: libre de prejuicios comerciales y político, si como tampoco estar influenciados por propietarios o accionistas multimillonarios.

Su apoyo financiero significa que podremos seguir ofreciendo un periodismo de calidad y abierto.

Cada contribución cuenta, grande o pequeña, para nosotros es muy valiosa.

Apoya a Extra Digital y al Grupo Informativo Dominicano, SRL. , depositando desde RD$200.00, solo le llevará un minuto. Muchas gracias.

Cuentas: Grupo Informativo Dominicano, SRL. Banreservas: No. 8100005298 Scotiabank: No. 77575885

LINK ORIGINAL: Extradigital

Entornointeligente.com