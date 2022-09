Alfredo Adame es acusado por una chica trans de haberla mandado a golpear (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Hace unas horas se ha dado a conocer tras la primicia de Tv notas unos audios que llegaron a su redacción , donde según se puede escuchar y apreciar la voz de Alfredo Adame, de 64 años, quien coquetea con una chica transexual de nombre Alissa Milan, de 32, fue ella misma quien nos reveló que sí hubo una relación. Sin embargo, tras la nota, una amiga de la joven, Michelle Santillan asegura que por esos audios, el actor la mando a golpear.

-¿Cuál es el pleito que Alfredo Adame trae contigo? «Resulta que yo soy muy amiga de Diana Golden y curiosamente también de Susan Quintana, dos de las ex parejas del señor, y cómo yo soy Youtuber en mi canal ‘Perra, guapa y femenina’, en un en live que hice en mi Facebook hace aproximadamente un año, hablé de cómo se comportó con Diana Golden y de cómo se expresaba de mí y el señor comenzó a escribirme en mí en vivo, yo le dije si quería se conectara en mi video, que diera la cara y no lo hizo, pero a raíz de ahí comenzó a enviarme mensajes por Messenger amenazándome, diciendo que me iba a dar un levantón, que yo iba a saber quién era él y cosas así. Anteriormente yo tenía al señor en otro concepto, pero tras todo lo que ha pasado me doy cuenta que tiene muchas frustraciones en la vida y por eso es tan misógino.»

Supuestamente Adame también la agredía verbalmente.

-¿Lo conoces personalmente? «Sí, llegamos a coincidir en algunos eventos, como las Palmas de oro, de hecho cuando nos veíamos nos hablábamos con respeto y demás, pero tras un altercado que hubo en un restaurante con Diana Golden mientras yo estaba presente, el cambió mucho y comenzó a atacarme. Me decía que yo era una muerta de hambre, una regenteadora de menores y que tenía un centro de prostitución, lo que siempre dice de todas.»

-¿Qué fue lo que le molestó de tu video en vivo, o porque comenzó a amenazarte? «Porque lo encare en mi video, le dije conéctate y dime que te duele de mí o porque te expresas así de mí, pero no quiso, además su odio es porque yo sé de ciertos audios que andan circulando por ahí de otra amiga transexual, llamada Alissa, con la cual él tuvo que ver.»

-¿Cómo? «Sí, el señor se las da de muy machito, pero en estos audios le dice a mi amiga que quiere tener intimidad con ella y con otra amiga gay de él, que hicieran un trío, le gustan esos juegos.»

-¿Te consta que Adame tuvo intimidad con Alissa? «Pues ahí están los audios en donde él le dice a Alisa que la quiere pasar muy rico y yo tengo conocimiento de que sí pasó, que si han tenido sus queveres. Yo también soy chica transexual y considero que él no ha querido salir del closet, por eso tiene tantas cosas mentales, ahora entiendo porque no acepta la sexualidad de su hijo gay, porque él vive reprimido.»

-¿Crees que él viva reprimido? «Pues en la última marcha gay ahí andaba y hasta se dio besos con otra chica transexual y por ahí hay rumores de que en Querétaro también lo han encontrado en antros gay en donde también ha tenido zafarranchos con chicas trans, entonces yo creo que por ahí trae un problema mental, no se si ustedes sepan que ahora va a trabajar con la tal Himmel, que van a dar conferencias juntos, cosas muy absurdas; siento que el señor Alfredo Adame es un gay tapado.»

Michelle asegura que Adame también la habría invitado a salir.

-¿Es cierto que lo tienes denunciado ante las autoridades? «Así es, ya que tras sus amenazas, a los quince días, otras chicas transexuales me golpearon en un antro llamado ‘Spartacus’ en Nezahualcóyotl y sé que vino de él porque al final me dijeron, ‘esto es para que no te metas en cosas que no te corresponden y te calles el hocico’. Obvio de inmediato fui a denunciarlo porque fueron lesiones graves y lo nombró a él en la denuncia porque días antes me estuvo amenazando, de hecho él sabe que lo denuncié porque lo dije en mi programa de YouTube y curiosamente desde ahí se calmó conmigo.»

-¿Que te provocó esta golpiza? «Me dejaron una cicatriz muy fuerte en el párpado porque traían un arma blanca, por fortuna con un tratamiento de células madre me pudieron regenerar la piel y dentro de lo que cabe quede bien.»

La razón, unos audios que han estado circulando por redes y en los que esta semana en nuestra edición de la revista empresa te mostramos.

-¿Se le ha dado seguimiento a tu denuncia? «Pues yo la presenté y me dijeron que tenía que pasar con un juez de control, pero ustedes saben que en tiempos de pandemia todas las cosas están retrasadas y estamos pendientes con el seguimiento porque incluso yo ya identifiqué a dos de mis agresoras, así se me estoy en espera de que me cite la fiscalía para ratificar y dar esas pruebas. Te repito, esta agresión fue en 2021 y a la fecha no he tenido contacto con el señor. Pero si ha hablado pestes de mí, como en una entrevista que tuvo con el periodista Marco Antonio Silva, me destrozó cómo nunca.»

-¿Qué dijo de ti? «Que yo era un costal de manteca, una persona asquerosa, que mi negocio es un centro de prostitución en el que tráfico con menores, cosas muy graves, muy fuertes, todo esto lo narro en mi denuncia.»

Los hechos ocurrieron en Ciudad Nezahualcóyotl, en un antro llamado ‘Spartacus’.

-¿Tú cuando te enteras de esto de tu amiga Alissa? «Desde antes de que me agredieran, pero cómo a mí el señor nunca me había hecho nada, yo soy muy respetuosa de la vida y de la sexualidad de cada persona, por eso no había dicho nada, pero cuando el señor me agrede, de alguna manera mi amiga Alissa se solidariza conmigo y es cómo empiezan a salir esos audios.»

-¿Qué opinión te merece el señor Adame hoy en día? «Creo que es una persona frustrada, incongruente, una persona que no se quiere, no se valora y mucho menos lo va a hacer con su hijo, públicamente se ha visto la clase de persona que es y qué más se podría comentar ante estas acciones que son públicas.»

※ ¿Desde cuándo conoces a Alissa? «De muchos años, ya que hemos coincidido en exposexo y cosas así, de hecho tengo entendido que Adame también la conoció a ella en una exposexo. Con ella he hecho fotos para revistas y algunas pasarelas.»

te puede interesar: Alfredo Adame se pelea en conferencia de prensa con el abogado de su enemigo (+VIDEO) -¿A ti nunca te tiró la onda Adame? «Directamente no, pero siempre que nos veíamos me decía, ‘un día hay que vernos o vamos a salir’, pero cómo él es de mucha broma, yo solo le daba el avión, porque te repito, soy muy amiga de Diana y de Susan, entonces no se me hacía onda salir con el ex de mis amigas, no, está loco.»

Aquí una de las candentes conversaciones y audios entre ellos. Al parecer había un buen entendimiento en ellos, de acuerdo con estos mensajes que fueron filtrados y llegaron a nuestra Redacción.

-¿Y Alisa es la única chica trans que conozcas que haya salido con él o hay más? «Pues se escucha mucho que ahora con la que sale mucho es con la tal Himmel, que en algún momento también compartí con ella en su programa de YouTube, entonces se dice que se andan dando cariño, pero a mí no me consta,» concluyó.

