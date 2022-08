Alfonso Saer 26-08-2022

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA.- EN deportes como fútbol , tenis , baloncesto , el recurso tecnológico ha contribuido a darle autenticidad y justicia a cada decisión. Siempre es doloroso perder por un error arbitral e injusto ganarlo por una llamada errática. El béisbol, deporte más científico, no escapará al denominado «haw-eye» , uno de los mejores recursos para determinar con precisión lo que realmente ha ocurrido. Pronto las bolas y strikes tendrán jueces automáticos, aunque la idea no es prescindir del arbitraje humano. Los protagonistas podrán reclamar — o desafiar, término correcto — una determinada cantidad de apreciaciones detrás del home. Eso sí, tendrán que utilizar un número bajo de retos para no convertir el espectáculo en un abuso de constantes reclamos. Se habla de tres por juego, cantidad que será bien distribuida, por cada club y seguramente manejada en cuentas relevantes , situaciones interesantes y probablemente en la segunda mitad del juego, o cuando el partido realmente lo requiera… ESTE sistema de desafíos con el «ojo de halcón» ya está siendo probado en ligas menores, y posiblemente llegue a las mayores en el 2024, si es que antes no hay pruebas en el máximo escenario. Por ahora los árbitros del plato pueden estar tranquilos. El llamado ABS completo está lejos de pernoctar en Grandes Ligas .

CUALQUIER parecido no es simple coincidencia. Se llama como su padre, también nació en junio y la característica ofensiva principal es que remolca carreras a granel, igual que su mentor, autor de 739 fletes en la liga venezolana. Este Robert Pérez Jr ., 22, viene quemando las ligas menores por donde va pasando. Tiene 99 empujadas — ningún criollo compila más en cualquier categoría — y 23 jonrones en dos ligas clase A, pidiendo a gritos terminar al menos una escala más arriba y sonando en los oídos de Cardenales de Lara, la misma divisa en la cual su progenitor se llenó de marcas, muchas de ellas con etiqueta de casi inalcanzables en estos tiempos. En lo que se diferencia de su tan afamado padre es que juega en primera base, posición que el astro guayanés solo utilizó para pasar raudo con tantos batazos despachados. Ojalá tenga chance de mostrar su talento en el torneo local 22-23… BUENO, su hermano Hedbert le viene pisando los talones con tres años de edad menos. Pertenece a la clase A de los Cerveceros y anda por los 15 jonrones y 23 empujadas. Este sí juega en el outfield como su ascendiente. La manida frase «lo que se hereda no se hurta» viene al pelo con estos dos hijos del histórico toletero. ¿Cuál de los dos pisará primero la alfombra anhelada de las Grandes Ligas? Así también se parecerán a papá… AJÁ, Ildemaro Vargas por fin ha encontrado el lugar, la regularidad que tanto ha anhelado. Pasó a los Nacionales y en sus primeros 60 turnos despacha para .317 con un OBP de .354. Anteayer decidió el juego ante los Marineros con jonrón en el noveno inning. Ha defendido regularmente la antesala, posición en la cual poco se le ha visto antes, pero su versatilidad es uno de los factores que le abre campo. Enhorabuena para » Caripito power «. El que persevera vence. Aunque sea a los 31 años.

¿QUIÉN le quita el » Cy Young » a Justin Verlander ? Aquí están sus argumentos: Líder en ganados (16-3), efectividad (1.87), WHIP (0.85), segundo en average de los rivales (.188), un ponche por inning, segundo en BB/9 (1.51). Dylan Cease (12-6, 2.27) y Shane McClanahan (11-5, 2.29) aparecen como sus rivales más cercanos. Verlander , Kyle Wright (16-5) y Tony Gonsolin (16-1) son los únicos candidatos a ganar veinte este año. Los demás vienen muy lejos. Justin tiene 39 años y por eso hizo mutis tras seis innings sin hit ni carreras ante Minnesota . Prefirió irse luego de 91 despachos. Hay que cuidar un brazo valioso y recién operado del codo. En otros tiempos habría intentado la hazaña… NO hay peor maltrato que el recibido por las bolas que golpea Aaron Judge. La del jonrón 48 salió a 116 millas por hora y cayó a 453 pies del plato. Los Yankees ganaron la breve serie del subway ante unos Mets que llegaron crecidos al Bronx… LOS neoyorquinos y los Bravos han jugado al gato y el ratón en toda la temporada. Es un estira y encoge en el cual los de Atlanta no han podido cazar a los de Queens . La diferencia bajó a juego y medio el miércoles. Interesante batalla, sin dudas. Por cierto la última serie de la temporada será entre ambos del 30 de septiembre al dos de octubre ..LA pugna por el WC está que arde. Hasta seis equipos — incluyendo a Boston que anda a 5.5 de Tampa — tienen chance de tomar uno de los tres cupos disponibles en la Americana. En la Nacional, Atlanta o Mets amarrarán un boleto mientras que Filis , San Diego , Milwaukee y Gigantes disputan los dos pases restantes… ONEIL Cruz , dominicano, campocorto de los Piratas , despachó anteayer un sencillo medido en 122,4 millas por hora, el batazo más fuerte desde que existe Statcast . El año pasado, Giancarlo Stanton golpeó una bola a 122.2mph, y 14 veces la ha despachado sobre las 120mph. Cruz tiene 24 años y está para hacer historia. Un tiro suyo desde el campocorto a la inicial fue medido en 97.8mph, también, según Statcast , el más rápido que hayan tomado con ese recurso.

