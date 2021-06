Alfonso Herrera: “En la actuación es donde mi voz es más fuerte”

Entornointeligente.com / Atrás quedaron los años de RBD, proyecto televisivo y musical que lanzó a la fama internacional en Hispanoamérica al actor mexicano Alfonso Herrera, quien hoy protagoniza importantes producciones en el cine independiente y en las plataformas de streaming .

Desde Atlanta, donde graba la cuarta y última temporada de la serie Ozark , Herrera habla de la película El baile de los 41 , del director David Pablos ( Las elegidas , 2015) y que protagoniza junto a Emiliano Zurita y Mabel Cadena. El filme, basado en hechos reales, retrata lo ocurrido en 1901 en México cuando la policía realizó una redada en una fiesta privada en la que se encontraban 42 hombres, algunos vestidos de mujer. Entre ellos estaba Ignacio de la Torre y Mier (Herrera), yerno del por entonces presidente Porfirio Díaz.

Rodada en 2019, la producción pudo estrenarse en las salas de cine en México, a pesar de la pandemia, y actualmente está disponible en Netflix: “En el año 2018, estaba haciendo una obra de teatro y el director David Pablos me fue a ver. Después me llamó y me dijo que le gustaría que interpretara este papel. Nos tomamos un café, me contó la historia y acepté. David es uno de los directores más talentosos que tiene nuestro país, cuando vi Las elegidas , me voló la cabeza”, cuenta el actor nacido en Ciudad de México en 1983.

Herrera en el papel de Ignacio de la Torre y Mier (CORTESÍA)

-¿Cómo fue la preparación para encarar a este personaje?

-Esta historia se metió en un baúl porque Ignacio de la Torre y Mier representaba algo que la sociedad mexicana quería esconder. Era importante entender los claroscuros de este personaje, que fue un político y empresario muy poderoso, y por este hecho no aparece en los libros de textos. La película es un gran ejercicio para ir al pasado y ver qué tanto hemos avanzado; muchas cosas siguen igual: la misoginia, el clasismo, el machismo, la homofobia. Por otra parte, leí el libro El exilio , de Carlos Tello Díaz, donde hay un capítulo sobre Ignacio de la Torre; su lectura me permitió abordar el personaje de una manera más contundente y entender que le gustaba el poder y simplemente estaba jugando el juego del patriarcado.

-A esa preparación se le suman las escenas íntimas con Emiliano Zurita (Evaristo) y Mabel Cadena (Amada).

-Fueron escenas muy pensadas; no tratan de alimentar el morbo, al contrario, alimentan la historia. Mis compañeros y yo entendimos que este triángulo era el corazón de la película. Desde los ensayos trabajamos juntos para que una mirada o un acercamiento entre nosotros fueran significativos. Ahora bien, se ha normalizado en los contenidos la violencia explícita y el amor en una pareja heterosexual, pero cuando ves a dos hombres agarrados de la mano, la gente se escandaliza. La película viene a posicionar imágenes que son nuevas para muchas personas.

-Usted ya había interpretado a un personaje homosexual en la serie Sense8 . ¿Por qué causan tanta polémica sus interpretaciones?

-En la película, la sociedad es el gran villano que dicta lo que se debe hacer o no y los roles del hombre y de la mujer. Ese mismo personaje, cuando lo trasladamos al mundo real, cuando la sociedad opina, genera un prejuicio hacia lo que Alfonso hace o deja de hacer como actor.

-¿Cómo ha sido la reacción del público con la película?

-Es maravilloso que a través de Netflix muchas personas puedan ver esta historia. La retroalimentación ha sido muy generosa y amorosa, tanto de los heterosexuales como de la comunidad LGTB. Recibimos todo tipo de comentarios y nos emociona que esta la película haya llegado tan lejos.

-La historia del filme data de hace cien años, y aún hoy la homosexualidad es un tema tabú.

-La película y lo que está pasando con ella es una radiografía para entender cómo estamos en la sociedad. El Pride , por ejemplo, permite a la comunidad salir a las calles y manifestar su orgullo e identidad; lo curioso es que muchas marcas se suman a él automáticamente, pero termina el mes y regresan a sus normas conservadoras. Esta historia, que es incómoda para muchos, para mí ha sido algo increíble.

-Tiene dos hijos, ¿cómo manejará estos temas con ellos?

-Recuerdo que un actor se me acercó al set y me preguntó sobre eso. No hay nada que explicar. Espero criar a mis hijos con los valores suficientes para que entiendan que el respeto y la empatía son lo más importante.

-Una de sus primeras películas, Venezzia (2009), se rodó en Venezuela.

-Recuerdo esa filmación con mucho cariño: a Indi Nieves y su padre; Vitelbo, el director de fotografía; Cape, la vestuarista; Juan de Dios, el maquillista; el director Haik Gazarian, y a Ruddy Rodríguez que fue una gran compañera de trabajo. Los fines de semanas me invitaban a sus casas a comer y a salir. Fue la primera vez que estuve fuera de casa en un proyecto solo. Hasta la fecha, sigo hablando con Guillermo García, a quien admiro mucho. También recuerdo las arepas, el papelón, los tequeños.

-Usted ha logrado con éxito desligarse de RBD.

-Solamente estoy haciendo lo que me gusta, escogiendo los proyectos que me mueven y ha sido muy enriquecedor estar en los proyectos en los que siempre quise estar. En la actuación es donde mi voz suena más fuerte, en los escenarios.

-Y justamente esa voz también la desarrolla en su trabajo con ACNUR.

-Los verdaderos héroes son las personas que están en los campos de refugiados. Yo soy un canal para visibilizar estas historias y lo que se vive en Latinoamérica para que la gente se pueda sensibilizar, especialmente con los venezolanos y los centroamericanos. La situación ahora es más compleja con la pandemia.

-Ya que lo menciona, ¿qué le ha dejado la pandemia?

-Fue un año para valorar lo que tenemos. Después de esta experiencia es el momento de hacerlo bien, de otra manera y con otra conciencia.

-Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Alfonso Herrera?

-Apreciando las cosas más básicas, más pequeñas, como estar con mi familia. Me siento muy afortunado de tener un trabajo y hacer lo que tanto me gusta y me apasiona, además que me pueda dar la posibilidad de brindarle algo a mi familia.

