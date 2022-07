Alfonso Baysa dedica una carta de amor a Madrid en su nuevo tema

Entornointeligente.com /

Alfonso Baysa estrena el tema ‘Madrid’ como una carta de amor al lugar que lo atrapó Cedida El cantante panameño Alfonso Baysa lanza el tercer single promocional de ‘Pasión Latina’, el que será su segundo EP.

«Madrid es una carta de amor a la ciudad que en un abrir y cerrar de ojos atrapó mi corazón. La escribí estando en un pequeño hostal de la Gran Vía, cigarro en mano y una maleta llena de sueños», dijo el cantante a La Estrella de Panamá durante una entrevista.

La canción fue grabada en Madrid por Iván Raymores en Land Ho Studios, bajo la producción musical de José Santana y la producción ejecutiva de Abdallah Darwiche. El arte de la portada de Madrid es una obra de Pamela Guevara, artista panameña radicada en Madrid.

Cantante y compositor panameño de pop que debutó como intérprete lírico a muy temprana edad, participando en producciones como: ‘La flauta mágica’, ‘La traviata’, ‘La boheme’, ‘Tosca’, ‘Aida’ entre otras reconocidas obras.

«En cada canción cuento una historia propia que al final se entrelazan y presentan el renacimiento de mi carrera» ALFONSO BAYSA CANTANTE Su amor por la música nace desde su infancia; «vengo de una familia de músicos», relató Baysa. Decidió estudiar música, luego comenzó a cantar ópera. En mayo de 2013 representó a Panamá en el Festival Internacional de Ópera en Costa Rica.

«Hasta que llegó un momento en que la ópera ya no me llenaba, sentía que no podía ser yo mismo, por eso decidí retomar mi pasión por la banda pop y empecé a componer y producir para otros artistas», relató el cantante.

Durante la pandemia empezó a escribir temas para él. «Me reinventé como artista y definí mi estilo como ecléctico. También incorporé mi formación musical de cantante lírico al pop, desarrollando versatilidad y diversidad en esta nueva etapa musical», añadió.

En este sentido desarrolló su primer EP titulado ‘No + drama’, que es un recorrido de vivencias personales en el que experimenta diferentes sonidos dentro del pop. «En cada canción cuento una historia propia que al final se entrelazan y presentan el renacimiento de mi carrera».

En cuanto al recibimiento del público, Baysa respondió que «nadie es profeta en su tierra. Aquí en Panamá falta mucho apoyo, por eso la historia de muchos artistas cuenta que tuvieron que salir del país y hacer su carrera fuera para lograr el éxito que tienen hoy». Aseguró que en el país hacen falta espacios que brinden apoyo al talento nacional.

