Alfie responde en el juicio contra Uruguay por informe que realizó contratado por Aratirí

El futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, está en Washington a pocos días de que se celebre la audiencia final del juicio que Aratirí entabló contra el Estado uruguayo.

El programa 970 noticias de radio Universal informó este sábado que Alfie declararía en contra del Estado uruguayo y a eso se debía su presencia en Washington. Consultado por El Observador, Alfie aseguró que su presencia allí es para responder sobre un informe que elaboró para la minera. “De ahí a declarar contra el Estado uruguayo hay un abismo”, dijo.

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, que se había opuesto fuertemente al proyecto de Aratirí había alertado en 2016 por el juicio que enfrentaría el Estado uruguayo y advirtió en ese momento que su posición se basaba en cuestiones ambientales, el tipo de explotación que proponía esa empresa de capitales de la India y por los antecedentes que tenía.

Incluso en el debate entre Lacalle Pou y Daniel Martínez en octubre del año pasado, en el bloque de medio ambiente, Lacalle Pou recordó que se opuso a la minera.

“Me opuse fervientemente a un puerto Minero. Daniel Martínez dijo que era antipatriota. Hoy estamos enfrentando un juicio millonario con esa empresa que iba a dañar el medio ambiente”, dijo.

Aratirí demandó a Uruguay por US$ 3.536 millones: “Vamos a triunfar”, dijo Tabaré Vázquez El juicio internacional que inició Aratirí, por lo que consideró un cambio en las reglas de juego de la ley de minería comenzó a mediados de 2018. La firma reclama al Estado uruguayo US$ 3,536 millones, tal como informó al formalizar la demanda que fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya.

El juicio se encuentra ahora en la etapa de la última ronda de consultas a las partes y la audiencia final se celebrará en Washington en los próximos días.

Este es uno de los juicios internacionales que deberá afrontar el futuro gobierno, que tomará el mando el 1º de marzo. El otro es el arbitraje internacional entablado por la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna que le reclama a Uruguay una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera. Si bien no se ha fijado el monto del reclamo planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, se estima que no será menor a los US$ 15 millones que es lo que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007.

